اعتراف بتورط الغرب.. مكتب زيلينسكي يكشف مفاجأة بشأن الضربات على القرم

وقال المستشار الرئاسي الأوكراني، ميخائيل بودولياك، اليوم الإثنين، إن الشركاء الغربيين يدعمون أوكرانيا في تدمير كل شيء روسي، وينسقون الضربات مع كييف على شبه جزيرة القرم.

وقال بودولياك، لقناة "رادا" الأوكرانية: "اليوم، هناك بالفعل إجماع مطلق على أنه يمكننا تدمير كل شيء روسي، على سبيل المثال، في شبه جزيرة القرم. اسمحوا لي أن أذكركم أنه قبل عام، حتى عندما كانت هناك بعض الضربات على شبه جزيرة القرم، قال الجميع: لا، لا، دعونا لا تفعلو ذلك”.

وأضاف: "اليوم هناك إجماع مطلق مطابق لعدد الدول التي تدعمنا، على أننا قادرون على تدمير كل شيء روسي".

وأوضح بودولياك أن عدد الطائرات بدون طيار مجهولة الهوية التي تضرب الأراضي الروسية سيرتفع.