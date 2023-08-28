تعليق أمريكي على استعدادات زيلينسكي لإجراء انتخابات مبكرة في أوكرانيا

رحب السيناتور الأمريكي، ليندسي جراهام، بتصريحات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حول إمكانية إجراء انتخابات أثناء الصراع، داعيا جميع حلفاء أوكرانيا إلى المساعدة في إجرائها في عام 2024.

وكتب جراهام، عبر منصة “إكس”: "أنا سعيد جدًا لسماع أن الرئيس زيلينسكي فتح الباب لإجراء الانتخابات في أوكرانيا في عام 2024. لا أستطيع أن أتخيل رمزًا أفضل لأوكرانيا من إجراء انتخابات حرة ونزيهة أثناء الحرب".

وأضاف: "أدعو جميع حلفاء أوكرانيا إلى المساعدة في تقديم المساعدة المالية والفنية لدعم هذا المشروع".

وزار جراهام أوكرانيا الأسبوع الماضي، حيث حث زيلينسكي على عدم تأجيل الانتخابات.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة “إل بايس”، نقلا عن مصادر، أن السلطات الأوكرانية تدرس إجراء انتخابات عام 2024 لوقف تراجع شعبية الرئيس فولوديمير زيلينسكي وتأمين تفويض شعبي قبل محادثات محتملة مع روسيا.

وأوضحت الصحيفة أن “أنصار زيلينسكي يؤيدون تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في ربيع عام 2024”.

وبحسب مصادر مقربة من وزارة الخارجية الأوكرانية، فإن فكرة الإعلان عن الانتخابات مرتبطة بالرغبة في "إضفاء الشرعية على الرئيس وحكومته الجديدة، مع اقتراب الحرب من نهايتها".