أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، اليوم الاثنين عن سر خطير بشأن تورط الدول الغربية في ضرب شبه جزيرة القرم.

وقال ميخائيل بودولياك، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن كييف نسقت الضربات على شبه جزيرة القرم مع شركائها الغربيين.

ونقلت صحيفة Strana.ua عنه قوله: "اليوم، هناك بالفعل إجماع مطلق على أنه يمكننا تدمير كل شيء روسي، على سبيل المثال، في شبه جزيرة القرم".

وفي وقت سابق، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إن شبه جزيرة القرم جزء لا يتجزأ من روسيا، وإن المطالبات بالأراضي الروسية ستتلقى الرد المناسب.