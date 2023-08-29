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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يشارك باجتماع مجلس جامعة الزقازيق

صدى البلد

شارك الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماع مجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة ، وبحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ايهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة وعمداء الكليات وذلك بقاعة الاجتماعات بجامعة الزقازيق.

بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر إجتماع مجلس الجامعة السابق ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذه في الجلسة السابقة أعقبه مناقشة جدول أعمال المجلس والذي تضمن موضوعات تتعلق بالعملية التعليمية والطلاب ، وذلك  لاتخاذ القرارات المناسبة بما  يحقق الصالح العام وتقديم خريج قادر على العمل والبناء والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن.

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أكد محافظ الشرقية علي الدور الذي تقوم بها جامعة الزقازيق في تقديم رسالتها التعليمية والأكاديمية والصحية لأبناء المحافظة، مؤكداً أنها ستظل شريك أساسي وداعم رئيسي لإحداث التنمية المستدامة للمساهمة في رقي وتقدم المجتمع.

ومن جانبه رحب رئيس جامعة الزقازيق بمحافظ الشرقية لحرصه الدائم علي المشاركة في اجتماع مجلس جامعة الزقازيق وكذلك حضور كافة الفعاليات التي تنظمها الجامعة ، مؤكدا استمرار التعاون والتنسيق بين الجامعة والمحافظة لتنفيذ ودعم خطط التنمية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء الشرقية.

التعليم والطلاب الدراسات العليا والبحوث التنمية المستدامة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أمين عام الجامعة تحسين مستوى الخدمات تنمية المستدامة جامعة الزقازيق

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