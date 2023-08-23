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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الزقازيق الأهلية تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023-2024

نتيجة تنسيق جامعة
نتيجة تنسيق جامعة الزقازيق الأهلية

أعلنت جامعة الزقازيق الاهلية نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق الخاصة بطلاب الثانوية العامة للعام الجامعى  2023-2024.
 

كما يرجى الاطلاع على التعليمات التالية لاستكمال إجراءات القبول بكليات الجامعة المختلفة.
اولا :  يتم تسليم المستندات الاتيه بمقر جامعة الزقازيق الاهلية (الطريق الموازى لطريق مصر اسماعيلية الصحراوى والطريق الدائرى الاقليمى بالمبنى الرئيسي ) وتشمل البنود التالية: 
• استمارة النجاح (اصل شهادة الثانوية العامة مختومة بشعار الجمهورية من المدرسة + 2 صور) ولا يقبل اى صورة (صورة طبق الاصل).
• شهادة الميلاد كمبيوتر حديثة (موجود بها الرقم القومى الثلاثى للذكور ) 2 صورة 
• استمارة 2 جند (للطلبة الذكور).
• عدد 6 صور شخصية 4*6 مكتوب عليها اسم الطالب.
• صورة بطاقة الرقم القومى للطالب + صورة بطاقة الرقم القومى لولى الامر.
• حافظة بلاستيك لحفظ المستندات.
ثانيا :بعد تقديم المستندات ومطابقة البيانات المسجلة برابط التقديم يتم دفع الرسوم الدراسية علما بأن مندوب البنك متواجد بمقر جامعة الزقازيق الاهلية، (سداد المصروفات يتم فى نفس يوم تقديم الملفات بمقر الجامعة)
ملاحظات هامة *.
• يتم سداد المصروفات الدراسية على قسطين (فصل اول – فصل ثانى ) ويتم سداد مبلغ 1500 جنيه قيمة الرسوم الادارية مع مصاريف الفصل الدراسي الاول عند تقديم الاوراق.
• عند وجود فرص للالتحاق بكليات الجامعة نتيجة تخلف بعض الطلاب عن الالتزام بإجراءات القبول، سيتم اجراء تنسيق المراحل التاليةعلى هذه الفرص بما يحقق أفضل رغبة ممكنة لمن لم يتحقق له الرغبة الأولى.
• عند ظهور تنسيق المرحلة الثانية وترشيح الطالب لرغبة اعلى حسب ما ورد في البند السابق، يتم سداد فرق رسوم القسط الأول.
• في حالة عدم ترشيح الطالب على أي رغبة من رغباته يعتبر الطالب مسجلا في قائمة الانتظار. يرجى المتابعة المستمرة على مدار الأيام القادمة لمعرفة أي تحديث قد يطرأ على حالة الترشيح نتيجة مراحل التنسيق القادمة.
• مازال التقديم مستمراً  لبرنامجى كلية التجارة.
•المجموع المعلن عنه بالنتائج طبقاً لما تم تسجيله من قبل الطالب نفسه وسوف يتم التحقق منه عند استلام الشهادة
آخر موعد لتسديد المصروفات الخميس الموافق 31/8/2023 وفي حالة عدم السداد في الموعد المحدد يعتبر تنازل منك عن ترشيحك بالجامعة.
النتائج:
المقبولين بكلية الطب البشري 
https://www.mediafire.com/file/ph9t7i6x6ir1wot/طب.pdf/file
المقبولين بكلية الطب البشري (ٍSTEM)
https://www.mediafire.com/file/wv2aghplxrvfz3m/طب+STEM.pdf/file
المقبولين بكلية جراحة الفم والأسنان 
https://www.mediafire.com/file/tnzytg71q59z4a5/اسنان.pdf/file
المقبولين بكلية جراحة الفم والأسنان (ٍSTEM) 
https://www.mediafire.com/file/6ukkfp0nteh5qju/اسنان+STEM.pdf/file
المقبولين بكلية الصيدلة 
https://www.mediafire.com/file/rytdmfhsgmcwfey/صيدلة.pdf/file
المقبولين بكلية الصيدلة (STEM) 
https://www.mediafire.com/file/4kldvxtys07mrg4/صيدلة+STEM.pdf/file
المقبولين بكلية الهندسة برنامج ميكاترونيك
https://www.mediafire.com/file/tikzy2mf1eqo3kx/ميكا.pdf/file
المقبولين بكلية الهندسة برنامج ميكاترونيك (STEM)
https://www.mediafire.com/file/bd14t9ln6k9th2e/ميكا+STEM.pdf/file
المقبولين بكلية الهندسة برنامج التشييد 
https://www.mediafire.com/file/f66142opjz8b7wj/تشييد.pdf/file
المقبولين بكلية الحاسبات والمعلومات برنامج الذكاء الاصطناعي 
https://www.mediafire.com/file/wp7yczc0uqwoex7/ذكاء.pdf/file  
المقبولين بكلية الحاسبات والمعلومات برنامج الذكاء الاصطناعي (STEM)
https://www.mediafire.com/file/dk3pewqum9b9lil/ذكاء+STEM.pdf/file
المقبولين بكلية الحاسبات والمعلومات برنامج المعلوماتية الطبية 
https://www.mediafire.com/file/iur371bfe05cs72/معلوماتية.pdf/file
المقبولين بكلية الحاسبات والمعلومات برنامج نظم معلومات الطيران 
https://www.mediafire.com/file/n0dfu51h3dtkne1/طيران.pdf/file
المقبولين بكلية التمريض 
https://www.mediafire.com/file/25sqmgngxvqhk4z/تمريض.pdf/file
المقبولين بكلية التجارة برنامج إدارة الأعمال والتسويق
https://www.mediafire.com/file/mnf4vx7ggn6h1i6/ادارة.pdf/file
المقبولين بكلية التجارة برنامج المحاسبة
https://www.mediafire.com/file/vrnh4v3h4ei0134/محاسبة.pdf/file

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516b11f9-546c-4b80-b02c-0b4151bafcc4
7789fe36-1c9d-478a-ace5-78fbd81efeb2
7789fe36-1c9d-478a-ace5-78fbd81efeb2
جامعة الزقازيق الأهلية نتيجة المرحلة الاولى

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