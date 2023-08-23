جامعة الزقازيق الأهلية تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023-2024

أعلنت جامعة الزقازيق الاهلية نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق الخاصة بطلاب الثانوية العامة للعام الجامعى 2023-2024.



كما يرجى الاطلاع على التعليمات التالية لاستكمال إجراءات القبول بكليات الجامعة المختلفة.

اولا : يتم تسليم المستندات الاتيه بمقر جامعة الزقازيق الاهلية (الطريق الموازى لطريق مصر اسماعيلية الصحراوى والطريق الدائرى الاقليمى بالمبنى الرئيسي ) وتشمل البنود التالية:

• استمارة النجاح (اصل شهادة الثانوية العامة مختومة بشعار الجمهورية من المدرسة + 2 صور) ولا يقبل اى صورة (صورة طبق الاصل).

• شهادة الميلاد كمبيوتر حديثة (موجود بها الرقم القومى الثلاثى للذكور ) 2 صورة

• استمارة 2 جند (للطلبة الذكور).

• عدد 6 صور شخصية 4*6 مكتوب عليها اسم الطالب.

• صورة بطاقة الرقم القومى للطالب + صورة بطاقة الرقم القومى لولى الامر.

• حافظة بلاستيك لحفظ المستندات.

ثانيا :بعد تقديم المستندات ومطابقة البيانات المسجلة برابط التقديم يتم دفع الرسوم الدراسية علما بأن مندوب البنك متواجد بمقر جامعة الزقازيق الاهلية، (سداد المصروفات يتم فى نفس يوم تقديم الملفات بمقر الجامعة)

ملاحظات هامة *.

• يتم سداد المصروفات الدراسية على قسطين (فصل اول – فصل ثانى ) ويتم سداد مبلغ 1500 جنيه قيمة الرسوم الادارية مع مصاريف الفصل الدراسي الاول عند تقديم الاوراق.

• عند وجود فرص للالتحاق بكليات الجامعة نتيجة تخلف بعض الطلاب عن الالتزام بإجراءات القبول، سيتم اجراء تنسيق المراحل التاليةعلى هذه الفرص بما يحقق أفضل رغبة ممكنة لمن لم يتحقق له الرغبة الأولى.

• عند ظهور تنسيق المرحلة الثانية وترشيح الطالب لرغبة اعلى حسب ما ورد في البند السابق، يتم سداد فرق رسوم القسط الأول.

• في حالة عدم ترشيح الطالب على أي رغبة من رغباته يعتبر الطالب مسجلا في قائمة الانتظار. يرجى المتابعة المستمرة على مدار الأيام القادمة لمعرفة أي تحديث قد يطرأ على حالة الترشيح نتيجة مراحل التنسيق القادمة.

• مازال التقديم مستمراً لبرنامجى كلية التجارة.

•المجموع المعلن عنه بالنتائج طبقاً لما تم تسجيله من قبل الطالب نفسه وسوف يتم التحقق منه عند استلام الشهادة

آخر موعد لتسديد المصروفات الخميس الموافق 31/8/2023 وفي حالة عدم السداد في الموعد المحدد يعتبر تنازل منك عن ترشيحك بالجامعة.

النتائج:

المقبولين بكلية الطب البشري

https://www.mediafire.com/file/ph9t7i6x6ir1wot/طب.pdf/file

المقبولين بكلية الطب البشري (ٍSTEM)

https://www.mediafire.com/file/wv2aghplxrvfz3m/طب+STEM.pdf/file

المقبولين بكلية جراحة الفم والأسنان

https://www.mediafire.com/file/tnzytg71q59z4a5/اسنان.pdf/file

المقبولين بكلية جراحة الفم والأسنان (ٍSTEM)

https://www.mediafire.com/file/6ukkfp0nteh5qju/اسنان+STEM.pdf/file

المقبولين بكلية الصيدلة

https://www.mediafire.com/file/rytdmfhsgmcwfey/صيدلة.pdf/file

المقبولين بكلية الصيدلة (STEM)

https://www.mediafire.com/file/4kldvxtys07mrg4/صيدلة+STEM.pdf/file

المقبولين بكلية الهندسة برنامج ميكاترونيك

https://www.mediafire.com/file/tikzy2mf1eqo3kx/ميكا.pdf/file

المقبولين بكلية الهندسة برنامج ميكاترونيك (STEM)

https://www.mediafire.com/file/bd14t9ln6k9th2e/ميكا+STEM.pdf/file

المقبولين بكلية الهندسة برنامج التشييد

https://www.mediafire.com/file/f66142opjz8b7wj/تشييد.pdf/file

المقبولين بكلية الحاسبات والمعلومات برنامج الذكاء الاصطناعي

https://www.mediafire.com/file/wp7yczc0uqwoex7/ذكاء.pdf/file

المقبولين بكلية الحاسبات والمعلومات برنامج الذكاء الاصطناعي (STEM)

https://www.mediafire.com/file/dk3pewqum9b9lil/ذكاء+STEM.pdf/file

المقبولين بكلية الحاسبات والمعلومات برنامج المعلوماتية الطبية

https://www.mediafire.com/file/iur371bfe05cs72/معلوماتية.pdf/file

المقبولين بكلية الحاسبات والمعلومات برنامج نظم معلومات الطيران

https://www.mediafire.com/file/n0dfu51h3dtkne1/طيران.pdf/file

المقبولين بكلية التمريض

https://www.mediafire.com/file/25sqmgngxvqhk4z/تمريض.pdf/file

المقبولين بكلية التجارة برنامج إدارة الأعمال والتسويق

https://www.mediafire.com/file/mnf4vx7ggn6h1i6/ادارة.pdf/file

المقبولين بكلية التجارة برنامج المحاسبة

https://www.mediafire.com/file/vrnh4v3h4ei0134/محاسبة.pdf/file

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