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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

دراسة: وجود أسماك القرش أقدم من تاريخ إنشاء الولايات المتحدة

دراسة : وجود اسماك
دراسة : وجود اسماك القرش اقدم من تاريخ انشاء الولايات المتحد

كشفت  دراسة بحثية أن مخلوق سمكة القرش كان يجوب محيطات العالم لفترة أطول من وجود الولايات المتحدة كدولة. 

 

ففي المياه الجليدية للمحيط المتجمد الشمالي، تجوب أسماك القرش في جرينلاند قاع المحيط بحثًا عن فرائس، وهو ما تبين أن إحدى عينات أسماك القرش كانت تفعله منذ 400 عام، وذلك بحسب صحيفة “ديلي ستار”.

 

استخدمت الأبحاث التي أجريت في عام 2016 التأريخ بالكربون المشع للعثور على أعمار الوحوش، حيث وجد أن عمر أسماك القرش الأخرى في الدراسة يتراوح بين 272 و 393 عامًا تقريبًا، ولكن يمكن العثور على عينة أقدم.

دراسة : وجود اسماك القرش اقدم من تاريخ انشاء الولايات المتحدة 


ويعتقد الباحثون أن أسماك القرش يمكن أن تعيش لمدة تصل إلى 500 عام، مع العثور على واحد ميت في ميناء نيولين بالقرب من بينزانس، كورنوال، ويعتقد أنه ولد في عهد الملك هنري الثامن. 

 

يتم إجراء الأبحاث حول أعمار أسماك القرش من خلال النظر إلى مستويات الكربون 14 في عدسات عيون أسماك القرش. 

وتتشكل عند الولادة ولا يُعتقد أنها تتجدد، مما يسمح للعلماء بتحديد موعد ولادة أسماك القرش.

سمكة القرش قرش الولايات المتحدة

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