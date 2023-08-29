أقرب من أي وقت.. تحذير عاجل من الأمم المتحدة بشأن وقوع كارثة نووية

قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشابا كوروشي، اليوم الثلاثاء، إن العالم اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى وقوع كارثة نووية خلال المائة عام الماضية.

وقال كوروشي، في اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن “تزايد انعدام الثقة والمنافسة الجيوسياسية والعدد المتزايد من الصراعات المسلحة لم تؤدي إلا إلى زيادة المخاطر في عالمنا".

وأضاف أنه “في عام 2022، وصل الإنفاق العسكري العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 2.2 تريليون دولار”.

وشدد كوروشي، على "أننا نرى دلائل كثيرة على أن الترسانات والقدرات النووية آخذة في النمو، وهو ما يتعارض مع معاهدة حظر الانتشار النووي. ونحن أقرب من أي وقت مضى في هذا القرن إلى كارثة عالمية".