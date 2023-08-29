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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

واقعة غريبة أثارت العالم ..كيف تحمى نفسك من تكون الدود داخل الدماغ

صدى البلد

أثار خبر اكتشاف دودة داخل دماغها امرأه اهتمام عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في العالم
ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك نعرض لكم أهم طرق الوقاية من الدود الذي يدخل الدماغ 

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عدم تناول لحم الخنزير لأنه من أكثر أنواع الأطعمة التى تنقل الدود القادرة على العيش في جسم الإنسان 
عدم تناول الطعام غير الموثوق من نظافته ونظافة من أعده تتسبب في نقل 
اغسل يديك بالصابون والماء الدافئ بعد استخدام المرحاض، وتغيير الحفاضات، وقبل التعامل مع الطعام
تعليم الأطفال أهمية غسل اليدين للوقاية من العدوى
اغسل أوقشر جميع الخضار والفواكه النيئة قبل تناولها لمنع نقل الدود إلى الدماغ
استخدم ممارسات سلامة الغذاء والماء الجيدة أثناء السفر في البلدان النامية مثل:
اشرب فقط الماء المعبأ في زجاجات أو المغلي (دقيقة واحدة) أو المشروبات الغازية المعبأة في علب أو زجاجات
تصفية المياه غير الآمنة من خلال مرشح "1 ميكرون مطلق أو أقل" وإذابة أقراص اليود في المياه المفلترة؛ يمكن العثور على مرشحات "1 ميكرون مطلقة" في متاجر التخييم والإمدادات الخارجية
 

الدود الدماغ البلدان النامية المشروبات الغازية غسل اليدين لحم الخنزير

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