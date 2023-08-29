لماذا تعد مصر المحطة الأهم للجوء السياسي والاقتصادي للشعوب.. أستاذ تاريخ يجيب

قال الدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة إن مصر بلد مضيافة وعلامة مصرهي التنوع وقبول الآخر وهذا يأتي من منبع المصريين اللذين يتميزون بصفة التسامح، مؤكدا أن مصر معطاءة بخيرها حتى ولو اقتسمت رغيف العيش مع الجيران والأحبة.

مصر أستضافت المسحيين الشوام واللبنانيين والأرمن وغيرهم

وأكد عفيفي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة المذاع على فضائية etc تقديم الإعلامية أنجي أنور مساء يوم الثلاثاء أنه منذ القرن ال ١٨ عندما هاجر المسحيين الشوام إلى مصر نتيجة حروب أهلية في أواخر عصر الدولة العثمانية في بلاد الشام حينها استقبلت مصر المسحيين الشوام، لافتا إلى أن الصحف الكبري مثل جريدة الأهرام بدأت من خلال كبار الصحفيين الشوام وهذا أحدث طفرة عظيمة وتنوع بمصر، فالمصري شخصية متنوعة.

جسدت مريم منيب اللبنانية أعظم نموزج للحمي المصرية

وأضاف أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة أن مريم منيب وهي أعظم شخصية تمثل نموزج للحمي المصرية وهى شخصية لبنانية جاءت إلى مصر وأصبحت نجمة كبيرة تجسد الحمي المصرية بشكل عبقري، مضيفا أن الفنان فريد الاطرش وأسمهان لجئوا إلى مصر بعد ثورة السلطان باشا الأطرش في بلاد الشام وفشل الثورة، مشيدا بدور الأطرش وأسمهان في الفن وما أضافوا إليه من فن عظيم يحتزي به إلى الآن.



وأوضح محمد عفيفي أن مصر أيضا استضافت واستقبلت الأرمن وأصبحوا جزء لا يتجزأ من التاريخ المصري كالفنانة لبلبة وفيروز وأيضا في السينما.