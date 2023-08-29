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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حقيقة وجود آثار مصرية ضمن مسروقات المتحف البريطاني.. "الزفتاوي" تكشف التفاصيل

المتحف البريطاني
المتحف البريطاني

قالت الكاتبة عزة الزفتاوي، المقيمة في بريطانيا، إنه منذ حوالي 10 أيام تم الاعلان في بريطانيا عن اختفاء 2000 قطعة من المتحف البريطاني، يرجع تاريخها لأكثر من 3 قرون، تتضمن احجارا كريمة، وقطعا ذهبية وكذلك زجاجا.

وأضافت الزفتاوي، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، الذي يُبث على قناة "CBC"، أن القطع المسروقة لم تكن معروضة للجمهور وإنما كانت موجودة بالمخازن، موضحة أن وسائل الاعلام البريطانية اعلنت أن عمليات اختفاء التماثيل بدأت في عام 2019، واستمرت مع فترة كورونا.

وتابعت: بعض الفرق العاملة بالمتحف هي من كشفت واقعة السرقة، مؤكدة أن مدير المتحف قدم استقالته على الفور بعد اكتشاف واقعة السرقة، واعترف أن الاجراءات لم تكن كافية لمنع هذه السرقة، مشيرة إلى أنّ هناك فرقا من الاثار تعكف في الوقت الحالي على تقييم هذه القطع المسروقة.

وقالت الكاتبة عزة الزفتاوي، إن هناك قسما فرعونيا مصريا موجودا في متحف بريطانيا، ولكن ليس كل القطع الأثرية الفرعونية هي فقط المعروض، فمنها ما هو موجود  حتى الآن، مؤكدة أنه لم يتم تحديد هوية الاثار المسروقة ولا تابعة لأي حضارة او دولة، وحتى الآن لا توجد تفاصيل حول وجود آثار مصرية مسروقة.

المتحف البريطاني برنامج من مصر مدير المتحف البريطاني الاعلامي عمرو خليل عزة الزفتاوي توك شو

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