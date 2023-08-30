أخبار مصر على مدار 24ساعة.. البابا تواضروس: كل دول العالم في يد الله إلا مصر في قلبه

أخبار مصر.. قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن كل بلاد العالم فى يد الله إلا مصر فى قلب الله.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

البابا تواضروس: مصر فى قلب الله

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن الله يحمى مصر بقواتها وشرطتها وبشعبها مع الحماية الروحية أيضا فهى أرض مقدسة وكل بلاد العالم فى يد الله إلا مصر فى قلب الله.

أول سبتمبر .. مصر للطيران تشغل رحلات جوية إلى السودان

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير أولى رحلاتها الجوية المباشرة من مدينة القاهرة الى مدينة بورتسودان الواقعة شمال شرق دولة السودان، اعتبارا من أول سبتمبر القادم وبواقع رحلة واحدة يوميا، ويأتي ذلك في ضوء تنشيط الحركة الجوية ودعم الجهود لزيادة شبكة خطوطها الجوية.

قرار جمهوري بتجديد تكليف عمرو عادل إبراهيم بالقيام بأعمال رئيس الرقابة الإدارية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا برقم 361 لسنة 2023 بتجديد تكليف عمرو عادل إبراهيم بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، لمدة عام؛ اعتبارا من 30 أغسطس 2023.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

على قدم وساق.. آخر استعدادات مصر لاستضافة المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية

تجري الآن الاستعدادات النهائية لاستضافة مصر للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الذي سيعقد تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023.

السياحة والنقل يوضحان حقيقة غرق أحد الفنادق العائمة بالأقصر

قالت وزارة السياحة في بيان مشترك مع وزارة النقل إنه بالإشارة إلى الفندق العائم الذي تعرض لحادث ميل اليوم على كورنيش الأقصر وتردد أنباء عن غرقه ببعض المواقع الإخبارية الإلكترونية

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

وداع الصيف.. أجواء شديد الحرارة تضرب البلاد الأيام المقبلة

حالة الطقس.. ثلاثة أسابيع متبقة في عمر فصل الصيف ليودعنا بموجاته الحارة التي استمرت على البلاد قرابة ثلاثة أشهر، سيطر خلالها منخفض الهند الموسمي على البلاد برياحه الساخنة المحملة ببخار الماء المكونة للرطوبة العالية.

باستثمارات 1.9 مليار دولار.. الحكومة: حفر 45 بئراً للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط والدلتا

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية .

رئيس الوزراء يتابع موقف الإفراج عن السلع والبضائع من الموانئ.. تفاصيل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف الإفراج عن السلع والبضائع من الموانئ، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

السجائر أزمة تواجه 18 مليون مصري.. وخبير: الحل في 3 خطوات عاجلة

يعاني نحو 18 مليون مصري من أزمة كبرى بسبب عدم توفر السجائر في الأسواق، وهو ما دفع التجار للمغالاة بشكل كبير في الأسعار، وتدخل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعقد اجتماعا عاجلا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ للسيطرة على الأزمة.

مدبولي يتابع خطة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في برنامج الطروحات الحكومية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة، بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة خطة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية

الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لأمن السودان واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان، ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، خاصةً خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، أخذاً في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

باستثمارات 1.9 مليار دولار.. الحكومة: حفر 45 بئراً للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط والدلتا

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية .

رئيس الوزراء: توفير التمويل لاستيراد المواد البترولية لتلبية احتياجات البلاد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة خطط توفير الاحتياجات من المواد البترولية، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وشارك الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.