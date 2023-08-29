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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وداع الصيف.. أجواء شديد الحرارة تضرب البلاد الأيام المقبلة

الطقس في مصر - موجة
الطقس في مصر - موجة شديدة الحرارة

حالة الطقس.. ثلاثة أسابيع متبقة في عمر فصل الصيف ليودعنا بموجاته الحارة التي استمرت على البلاد قرابة ثلاثة أشهر، سيطر خلالها منخفض الهند الموسمي على البلاد برياحه الساخنة المحملة ببخار الماء المكونة للرطوبة العالية.

توقعات الأيام الأخيرة في فصل الصيف

على مدار الأيام الماضية، استقرت حالة الطقس على البلاد وشهدت انخفاضا واعتدال في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، مصحوب أيضا بتراجع في نسب الرطوبة المؤثرة في حالة الطقس خلال شهور الصيف، لكن عادت درجات الحرارة من جديد ترتفع بصحبة الرطوبة لتكتب وداعا يليق بالصيف الساخن، الذي شهدته البلاد خلال هذا العام.

حالة الطقس 

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس الأيام القادمة، وتحديدا اعتبارا من الطقس غدا، الأربعاء، سوف تشهد ارتفاعا طفيفا ومؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون الطقس حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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حالة الطقس |الأرصاد: ارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس الأيام القادمة، سوف تشهد ارتفاع في نسبة الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

ويشهد الطقس نشاط للشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ويشهد الطقس نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ارتفاع الرطوبة والحرارة 

وحول متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة، خلال حالة الطقس الأيام القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 85 ليلا ونهارا 40%
السواحل الشمالية 95 ليلا ونهارا 55%
جنوب سيناء 70 ليلا و40 نهارا
شمال الصعيد 65 ليلا و30 نهارا
جنوب الصعيد 35 ليلا و15 نهارا

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس الأيام القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 36 إلى 38 درجة
السواحل الشمالية تتراوح ما بين 32 إلى 36 درجة
جنوب سيناء تتراوح ما بين 40 إلى 43 درجة
شمال الصعيد تتراوح ما بين 39 إلى 44 درجة
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 41 إلى 46 درجة

الطقس الحار 
الطقس حالة الطقس درجات الحرارة هيئة الأرصاد نسبة الرطوبة فصل الصيف

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