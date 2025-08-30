قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الجيزة: الاستغناء عن 8 مصارف لإنشاء محاور مرورية جديدة

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الري والصرف الصحي ومياه الشرب وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم المشروعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأكد محافظ الجيزة أهمية ملف الري والصرف ومياه الشرب باعتباره أحد التحديات الكبرى التي تواجه الجهاز التنفيذي نظرًا لما يمثله من أهمية في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير الاحتياجات الحيوية لأهالي المحافظة، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات التي تساهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز البيئة الصحية والمجتمعية وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين.

وأضاف محافظ الجيزة أن الجيزة تعمل بخطة متكاملة لتنفيذ مشروعات الري والصرف الصحي في توقيتات زمنية محددة، مؤكدًا أن تلك المشروعات تأتي في مقدمة أولويات الدولة نظرًا لارتباطها المباشر بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ولما تمثله من عنصر أساسي في تطوير البنية التحتية للمحافظة.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والمعوقات التي تواجهها موجّهًا بضرورة تذليلها من خلال التنسيق بين جميع الجهات المعنية.

كما بحث المحافظ أعمال الدراسات الخاصة بإنشاء محطات خلط عند تقاطع ترعة المنصورية مع مصرف المريوطية، وأخرى عند تقاطع مصرف الرمال مع ترعة المنصورية موجهًا بسرعة الانتهاء من تلك الدراسات تمهيدًا لبدء التنفيذ.

وشدد المحافظ على ضرورة حصر المصارف التي يمكن الاستغناء عنها لاستخدامها كمحاور مرورية وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق والصرف الصحي موضحًا أنه سيتم دراسة الاستغناء عن ٨ مصارف مردومة وغير مستغلة لإنشاء محاور مرورية جديدة تساهم في توسعة الطرق وتسهيل حركة سير المواطنين.

كما استعرض الاجتماع الموقف الخاص بتدبيش ترعة المريوطية بطول ٢.٢٥ كم بدءًا من كوبري المنشية إلى جانب استكمال أعمال رصف طريق المريوطية شمال محور الضبعة مع متابعة مستمرة لأعمال رفع ونقل الردم والمخلفات من جانبي الترع والمصارف.

وفي استجابة لطلب أهالي طريق عبد الدايم – ترعة البطران بأبو النمرس بشأن تغطية الترعة وجّه المحافظ بدراسة الموقف مع جميع الجهات المختصة تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب مشيرًا إلى أن الاستجابة لاحتياجات المواطنين تأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

كما ناقش المحافظ الموقف الخاص بتغطية ٥٠٠ متر من ترعة الحفرية بما يتيح لمديرية الطرق بالمحافظة البدء في أعمال رصف طريق الحفرية بدءًا من مشتل البراجيل حتى محور الفريق كمال عامر.

وأكد المحافظ أن مشروع تغطية ترعة الحفرية يعد من المشروعات الحيوية ذات الأهمية الكبرى حيث يمثل محورًا مروريًا مهمًا يربط بين عدة مناطق حيوية ويساهم في تخفيف الكثافات المرورية وتحسين السيولة على الطرق الرئيسية فضلًا عن دوره في رفع كفاءة شبكة الطرق وخدمة حركة التنقل للمواطنين.
حضر اللقاء إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام ومديري مديريات الري والزراعة وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء وشبكات المرافق .

