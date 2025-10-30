6 سيدات وشخصان.. الداخلية تداهم نادياً صحياً للأعمال المنافية للآداب بالشيخ زايد

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات لإدارتها نادى صحى "بدون ترخيص" وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبطها وبصحبتها (5 سيدات"لـ 2 منهم معلومات جنائية"، شخصين "يحملان جنسية دول أخرى") ، وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.