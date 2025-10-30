ترامب: الصين وافقت على مواصلة الإمداد المفتوح للمعادن الأرضية النادرة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم الاتفاق مع نظيره الصيني شي جين بينغ على أشياء كثيرة، مشيرا إلى أن هناك قضايا أخرى قريبة من الحل أيضا.

وقال الرئيس الأمريكي، في تصريحات له: “الصين وافقت على مواصلة الإمداد المفتوح والحر للمعادن الأرضية النادرة والمعادن الأساسية والمغناطيسات”.

وأضاف: “الصين وافقت على بدء عملية شراء موارد الطاقة الأمريكية، وربما تتم عملية شراء كبيرة للغاية للنفط والغاز من ألاسكا”.

وتابع ترامب قائلا: “بعد محادثتي مع الرئيس الصيني، الاتفاقيات التي تم التوصل إليها ستجلب الرخاء والأمن لملايين الأمريكيين”.

وختم الرئيس الأمريكي تصريحاته قائلا: "الصين مستعدة للعمل مع واشنطن لوقف تدفق "الفنتانيل" إلى الولايات المتحدة وإنهاء الأزمة ذات الصلة".