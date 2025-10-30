قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
9 غيابات للأبيض.. موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي والقنوات الناقلة
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي
طفلتان تهزمان السرطان بالألوان..ميرفت وشروق تحوّلان رحلة العلاج إلى لوحات أمل
5 ملايين جنيه.. إعلامي يكشف عن صفقة جديدة للزمالك
البرتقال بـ 35 جنيها.. تعرف على أسعار الفاكهة الشتوية في الأسواق
هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
استقرار نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم
"رايحة وراجعة أقوى".. ربى حبشي مذيعة لبنانية تواجه السرطان بشجاعة على الهواء
التعليم: زيارات طلابية للمتحف المصري الكبير لتعزيز الوعي الحضاري
بيراميدز يخشى مفاجآت التأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

"الثقافة": شهر من الفعاليات في ربوع مصر احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قالت رضوى هاشم، المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة، إن الوزارة حرصت على أن تكون حاضرة بقوة في احتفالات مصر بافتتاح المتحف المصري الكبير، موضحة أن المشاركة لن تقتصر على يوم الافتتاح فقط، بل ستمتد على مدار شهر كامل من الفعاليات الفنية والثقافية في مختلف المحافظات.

وأوضحت هاشم، خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي، أن وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وجّه بتنظيم فعاليات متنوعة في جميع أنحاء الجمهورية، من خلال قصور الثقافة ودار الأوبرا المصرية والمسرح ومراكز الإبداع الفني المنتشرة في المحافظات، حتى تصل أجواء الاحتفال إلى كل بيت مصري.

وأضافت أن الفعاليات ستبدأ من يوم الافتتاح الرسمي، حيث سيتم نقل عروض الاحتفال عبر الشاشات في عدد من المراكز الثقافية ودور الأوبرا، إلى جانب برنامج خاص للأطفال في دار الأوبرا المصرية يتضمن أنشطة ترفيهية وتثقيفية متنوعة.
 

وزارة الثقافة المتحف المصري الكبير المتحف المصري الثقافة الفعاليات الفنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

شوبير

عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

المصورين ماجد هلال وزميله كيرولوس صلاح

خبر صعب جدا.. إنجي علاء تنعي المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

ترشيحاتنا

الرئيس اللبناني، جوزيف عون

الرئيس اللبناني يطلب من قائد الجيش التصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب

صورة أرشيفية

رئيس الوزراء اللبناني: التوغل الإسرائيلي في بليدا واستهداف موظف اعتداء على سيادة الدولة

المتحف المصري الكبير

الجالية المصرية بألمانيا: افتتاح المتحف المصري الكبير: أكبر حدث في تاريخ الحضارة الإنسانية

بالصور

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد