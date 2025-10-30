"الثقافة": شهر من الفعاليات في ربوع مصر احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير

قالت رضوى هاشم، المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة، إن الوزارة حرصت على أن تكون حاضرة بقوة في احتفالات مصر بافتتاح المتحف المصري الكبير، موضحة أن المشاركة لن تقتصر على يوم الافتتاح فقط، بل ستمتد على مدار شهر كامل من الفعاليات الفنية والثقافية في مختلف المحافظات.

وأوضحت هاشم، خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي، أن وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وجّه بتنظيم فعاليات متنوعة في جميع أنحاء الجمهورية، من خلال قصور الثقافة ودار الأوبرا المصرية والمسرح ومراكز الإبداع الفني المنتشرة في المحافظات، حتى تصل أجواء الاحتفال إلى كل بيت مصري.

وأضافت أن الفعاليات ستبدأ من يوم الافتتاح الرسمي، حيث سيتم نقل عروض الاحتفال عبر الشاشات في عدد من المراكز الثقافية ودور الأوبرا، إلى جانب برنامج خاص للأطفال في دار الأوبرا المصرية يتضمن أنشطة ترفيهية وتثقيفية متنوعة.

