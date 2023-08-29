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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار تهمك| الأرصاد تعلن موعد تحسن الطقس.. ومفاجأة فى أسعار الذهب.. وهذه آخر تحركات الدولار

الأرصاد والذهب والعملات
الأرصاد والذهب والعملات

نشر قسم التوك شو بـ موقع صدى البلد، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة منها: الذهب والدولار، والأرصاد، التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها.
 

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم 29 أغسطس
أسعار  الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأثنين:

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

 

 


سعر اليورو
سعر اليورو 33.44 جنيه للبيع، و 33.32 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.93 جنيه للبيع، و38.80 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.30  جنيه للبيع، و99.95 جنيه للشراء .

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29 أغسطس

سجل سعر الذهب اليوم


سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2577 جنيها للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2255 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1916 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18208 جنيهات.
 

الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتحذر من طقس هذا الأسبوع

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا خلال تلك الأيام نشهد ارتفاعات فى نسب الرطوبة بشكل كبير، إلى جانب ارتفاعات شقية فى درجات الحرارة أعلي من المعدل الطبيعي بحوالي من درجتين إلي ثلاث درجات، مشيرة إلى أن العظمي على القاهرة الكبري تصل إلى 35 و36 درجة مئوية فى الظل، والمحسوسة تكون أعلي من تلك القيم.

 

 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن ارتفاعات درجات الحرارة والرطوبة يستمر هذا الأسبوع كله، تحديدا الأربعاء والخميس، وسيكون فيه ارتفاع أخر فى درجات الحرارة، حيث تصل العظمي إلى 36 درجة مئوية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه مع بدايات الأسبوع المقبل تدريجيا تبدأ حالة الطقس تعود للمعدلات الطبيعية، نتيجة منخفض جوي يساعد على توزيع الرطوبة وإنخفاض درجات الحرارة، محذرة من تكون الشبورة المائية بالصباح الباكر. 

 

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