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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس: مصر فى قلب الله

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن الله يحمى مصر بقواتها وشرطتها وبشعبها مع الحماية الروحية أيضا فهى أرض مقدسة وكل بلاد العالم فى يد الله إلا مصر فى قلب الله.

البابا تواضروس

أوضح أن الذى يطلع على خريطة الأديرة يجدها أنها محاطه بمصر كلها فكل الأديرة تصلى صباحا وتمتد الصلوات الجماعية على مدار اليوم والرهبنة فى المسيحية بدأت بشكل فردى ثم تحولت لحياة الشركة وأصبح لها قوانين خاصة بها. 

وشكر قداسة البابا  تواضروس الثاني - خلال كلمته بافتتاح عرض فيلم التلميذ سمو الرهبنة الذى أنتجته كنيسة العذراء بأرض الجولف والتى اهتمت بتجهيز وإنشاء هذا الفيلم الذى استغرق إعداده سنوات عديدة -  قائلا إنه عمل رائع وجميل ويذكرنا بالماضى وقدم الشكر لكل الفنانين. 

وأوضح البابا تواضروس أنه يقدم التحية لكل المشاركين فى التحضير والإخراج بقيادة جوزيف نبيل ، موضحا أنه يطالب الجميع بمشاهدة الفيلم فالحياة الرهبانية هى الانحلال من الكل والارتباط بالواحد وهناك أناس يستطيعون العمل فى حياة الشركة.

ووصل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في وقت سابق اليوم لمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية للمشاركة في احتفالية الافتتاح الرسمي لفيلم "التلميذ.. سمو الرهبنة" عن قصة حياة الأنبا تادرس تلميذ الأنبا باخوميوس اب الشركة والذى أنتجته كنيسة السيدة العذراء مريم بأرض الجولف، بالمسرح الكبير، بحضور عدد كبير من المطارنة والأساقفة والكهنة، ومفكرين وإعلاميين وفنانين وقيادات من مختلف المجالات.

ويقدم فيلم " التلميذ" ملامح مُهمة وغير منتشرة عن حياة الشركة الرهبانية، أهمها أن حياة الشركة حياة صارمة تمتلئ بالقوانين الروحية والكنسية والرهبانية، ولذلك فإن اختيار الله للأنبا باخوميوس - والذي كان عسكريًا رومانيًا وثنيًا قبيل اعتناقه المسيحية على يد مسيحيي إسنا- ليكون مؤسسًا لحياة الشركة، لم يكن هباءً، بل كان لمروره بحياة الصرامة العسكرية والتي جعلته أهلًا لتطبيق كافة قوانينها في الدير.

وكشف جوزيف نبيل مخرج فيلم "التلميذ" أن هذا العمل تأخر كثيرًا لظروف طارئة في مقدمتها جاحة كورونا التي أصابت العالم ومنها بلدنا العزيزة مصر ، وقال : " بذلنا مجهودًا كبيرًا حتي نخرج بهذا العمل لما له أهمية كبيرة من حيث فكرته والموضوعات التي تطرق إليه"، مؤكدًا ان هذا الفيلم من الأفلام التي ستضاف إليه بعد أن قدم أفلام "يسطس الأنطوني ونسر البرية و49 شهيدا وأبو نفر السائح".

وشارك فريق كورال كنيسة السيدة العذراء مريم أرض الجولف، المرنمة ماريان جورج المُلقبة بالصوت الشافي بإلقاء ترانيم الفيلم. 

فيلم "التلميذ" بطولة عاصم سامي وأيمن أمير، وشارك البطولة الفنانين الكبار هالة صدقي، وعبد العزيز مخيون، ومادلين طبر، وناجي سعد،  واستيفان منير، ومحمد نجاتي، ومحمد علي رزق، وجميل عزيز، ومارتينا عادل، وفهد شلبي، ومجدي فوزي، ورأفت فوزي، وأمير تادرس.. وغيرهم من الفنانين.

كما أن الفيلم من سيناريو وحوار ماهر فريد، منتج فنى مايكل مراد ،مدير تصوير جوزيف لويس، مهندس ديكور ايفان اديب، ملابس ماريام عدلي، مكياج چينو و مونتاج سامر ماضي، موسيقي تصويرية سام اميل مكساج شريط الصوت جرجس صبحي،  الوان متي رشدي، مهندس صوت احمد ابو ليلة، وإخراج جوزيف نبيل.

البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس

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