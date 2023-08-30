عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد سلماوي يكشف سبب خوف الفرق المسرحية من عرض مسرحية "الجنزير".. فيديو

محمد سلماوي
محمد سلماوي

قال الأديب الكبير محمد سلماوي، إن أكثر من مدير فرقة مسرحية طلب حجز مسرحية "الجنزير"، ليفتتح بها الموسم الجديد، وكان يرسلها لهم ولكنه لايجد منهم أي رد وشعرأن هناك مقاومة لخروج المسرحية للنور.

txt

محمد سلماوي: نجيب محفوظ كان رمزًا لوجدان مصر وللإنسان المحب للبلد

txt

محمد سلماوي: تلقيت تهديدات من الإخوان باستهداف أولادي

 

وأضاف "سلماوي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أحد المديرين كان صديقه فسأله عن سبب رفض المسرحية أو أنه لا يوجد ميزانية لها فقال له إنه خائف على المسرح لأنه من الممكن أن يفجروه، مشيرًا إلى أنه قام بنشرها وعندما نشرت أخذت جائزة أفضل مسرحية ككتاب وكان وقتها معرض الكتاب قد بدأ ولناس بدأت تسأل عن المسرحية.

وتابع، أنه وقتها لم يكن هناك جائزة، وكان الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، يحضر افتتاح معرض الكتاب وكانوا يعلنون اسم الفائز ويصعد على المسرح لكي يسلم عليه الرئيس وهذا هو التكريم.

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

الأديب الكبير محمد سلماوي برنامج الشاهد فضائية اكسترا نيوز محمد سلماوى نجيب محفوظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا معايا أنا وبناتي.. علياء بسيوني تكشف كواليس وأسباب طلاقها من أحمد سعد

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

رد فعل مفاجئ لـ سمية الخشاب بعد طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

صدمة بالغة.. تحركات سريعة من الأهلي لضم مهاجم جديد

ربنا ينتقم منك.. علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

40 مليون جنيه| شرط واحد من فتوح للانضمام للأهلي

واحدة لكل مواطن.. خلاص هتشتري سيارة أحلامك بعد انضمام مصر لمجموعة البريكس

ترشيحاتنا

حلمي عبدالباقي: صاحب واقعة تلاوة القرآن على العود سيتم تحويله للتحقيق

ذروة الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

لاعبة جمباز عن تقديمها عرضًا فرعونيًا في بطولة العالم: ردود الفعل مُبهرة |شاهد

خشية هجوم بمسيرات.. تعليق الرحلات الجوية بمطار فنوكوفو في موسكو

لأجل عيون الأهلي.. تفاصيل رفض كولر عرضًا مغريًا من السعودية

واقعة غريبة من نوعها| جراحة مخ نادرة لسيدة أسترالية.. لن تتوقع ماذا وجدوا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واقعة غريبة من نوعها| جراحة مخ نادرة لسيدة أسترالية.. لن تتوقع ماذا وجدوا

بفستان ملفت .. زوجة مصطفى قمر تثير الجدل برفقته

بالاسترتش.. ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

يتخطى ربع مليون جنيه .. سعر فستان نانسي عجرم يثير الجدل 

فيديو

شكرا على أصلك وربنا ينتقم منك.. كواليس طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

الحسناء اللبنانية داليدا خليل تثير الجدل.. هل ارتبطت «قمر بيروت» بـ عمرو دياب؟..فيديوجراف

جزائري يتحول إلى بطل قومي في بلجيكا .. ما قصته

انهيار بالبكاء ..مقطع فيديو لحفل ليلة الدموع يثير جدل رواد السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ