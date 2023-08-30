محمد سلماوي يكشف سبب خوف الفرق المسرحية من عرض مسرحية "الجنزير".. فيديو

قال الأديب الكبير محمد سلماوي، إن أكثر من مدير فرقة مسرحية طلب حجز مسرحية "الجنزير"، ليفتتح بها الموسم الجديد، وكان يرسلها لهم ولكنه لايجد منهم أي رد وشعرأن هناك مقاومة لخروج المسرحية للنور.

وأضاف "سلماوي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أحد المديرين كان صديقه فسأله عن سبب رفض المسرحية أو أنه لا يوجد ميزانية لها فقال له إنه خائف على المسرح لأنه من الممكن أن يفجروه، مشيرًا إلى أنه قام بنشرها وعندما نشرت أخذت جائزة أفضل مسرحية ككتاب وكان وقتها معرض الكتاب قد بدأ ولناس بدأت تسأل عن المسرحية.

وتابع، أنه وقتها لم يكن هناك جائزة، وكان الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، يحضر افتتاح معرض الكتاب وكانوا يعلنون اسم الفائز ويصعد على المسرح لكي يسلم عليه الرئيس وهذا هو التكريم.

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.