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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خارج عن السيطرة.. اليونان تشهد أكبر حريق غابات في الاتحاد الأوروبي|فيديو

حريق غابات باليونان
حريق غابات باليونان

كشف ناطق باسم المفوضية الأوروبية أن اليونان تشهد "أكبر حريق غابات يسجل على الإطلاق في الاتحاد الأوروبي".

وحسب وكالة "فرانس برس"، يكافح المئات من عناصر الإطفاء مدعومين بطائرات من الأسطول الأوروبي لاحتواء النيران المستعرة في شمال شرق اليونان.

وذكرت خدمة كوبرنيكوس لمراقبة تغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي الثلاثاء بأن الحريق الذي شب بشمال شرق اليونان منذ 11 يوما، امتد على مساحة تجاوزت 800 كيلومتر مربع.

وحسب حصيلة أولية، فقد أدى الحريق إلى مصرع 20 شخصًا على الأقل الأسبوع الماضي، يعتقد أن غالبيتهم من المهاجرين.

ووصفت خدمة كوبرنيكوس الحريق بأنه أكبر حريق على الإطلاق نشب في أوروبا منذ أعوام.

وقال ناطق باسم المفوضية الأوروبية إن الدول الأعضاء في الكتلة تقوم حاليًا بتعبئة حوالى نصف أسطولها الجوي المشترك لمواجهة الحريق.

وأُرسلت 11 طائرة ومروحية من الأسطول الأوروبي لمساعدة اليونان في مكافحة النيران المستعرة في محمية داديا الوطنية في شمال مدينة ألكسندروبولي، مع 407 عناصر إطفاء، حسب ما أعلن بالاج أويفاري.

وقال جهاز الإطفاء اليوناني لوكالة الأنباء الفرنسية إن "الحريق ما زال خارج نطاق السيطرة" في المحمية، وهي ملاذ لأنواع نادرة من الطيور الجارحة.

وشهدت اليونان العديد من الحرائق هذا الصيف، أرجعت الحكومة سببها إلى تغير المناخ.

ويملك الاتحاد الأوروبي أسطولا يضم 24 طائرة وأربع مروحيات مقدمة من الدول الأعضاء لمكافحة الحرائق في الاتحاد وفي الدول المجاورة.

المفوضية الأوروبية اليونان الاتحاد الأوروبي الإطفاء الأسطول الأوروبي

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