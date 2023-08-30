الفنان عثمان محمد: محمد رمضان «ظاهرة قدرية» ونجاحه «ابتلاء من الله»

كشف الفنان عثمان محمد عن رأيه في الفنان محمد رمضان، مؤكدًا أنه «ظاهرة قدرية».



وأضاف الفنان عثمان محمد من خلال حلوله ضيفًا على برنامج "من مصر" على شاشة cbc: "محمد رمضان مطلبش حاجة من حد، الناس كلها بتجرى وراه، فنانون وشركات الإنتاج وهو مبيجريش ورا حد".

وأضاف عثمان محمد: "نجاح وشهرة محمد رمضان ابتلاء من الله، وبنصحه يختار أدواره بعناية ويكون قدوة حسنة".

وبتصويت الجمهور، تمكن الفنان محمد رمضان من الفوز بجائزة أفضل ممثل في موسم رمضان لعام 2023 خلال فعاليات مهرجان القاهرة للدراما.

وقد تم تكريمه عن دوره المميز في مسلسل جعفر العمدة، خلال شهر رمضان الماضي، وهذا الإنجاز يعكس تقدير الجمهور لأدائه الفني وتميزه في الأدوار التي قدمها خلال هذا الموسم.

من جانبه، أعرب رمضان عن سعادته مؤكدًا: "وجودي في مدينة العلمين الجديدة أهم من حصولي علي الجائزة جئت هنا لكي أستمتع".

وتعد جائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة للدراما تكريمًا مهمًا للفنان محمد رمضان وتعكس تقدير الصناعة التليفزيونية لمجهوداته وإسهاماته في إثراء المشهد الفني.

وفى سياق متصل قال محمد رمضان في تصريحات له على “إكسترا نيوز”، :" سيكون هناك جزء ثاني من مسلسل جعفر العمدة".

وأضاف: "لكن لم يتم تحديد موعد الجزء الثاني سواء كان في رمضان 2024 أو رمضان 2025".

وتابع محمد رمضان: "في الأغلب سيكون الجزء الثاني في رمضان 2025 ولازم أخد بريك عشان الجمهور ميزهقش منا".