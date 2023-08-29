المخرج خالد عبدالعزيز: محمد رمضان ممثل كبير لكنه يختار موضوعات لا تصلح

أكد المخرج خالد عبدالعزيز، أن الكوميديا ليست في عصرها الذهبي حاليا، موضحا أن هناك أفلاما تضحك ولكنها ليست كوميدية.



وأضاف خالد عبدالعزيز، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الضحك عمره صغير، أما الكوميديا عمرها طويل ولها أسس؛ لأنها تشغل المخ وتعيش مع الزمن.

وأضاف المخرج خالد عبدالعزيز، أن الكوميديا علم ولا بد من التعامل معه بجدية خلال تنفيذه، موضحا أن الجيل الحالي لا يستخدم عقله في تنفيذ الكوميديا.



وأشار إلى أن الجيل الحالي لا زالوا يضحكون على نجيب الريحاني وإسماعيل يسن، مشيرا إلى أن سوء الفهم هو علم في الكوميديا ونجيب الريحاني كان يتعامل مع الكوميديا بجدية شديدة.

وأكمل أن الكوميديا لا تتوقف على شخص الممثل ولكن يكون خلفه عدد كبير بداية من المؤلف، ماجد الكدواني مشروع كوميدان جامد جدًا وكذلك محمد سعد ومحمد عبد الرحمن وشيكو يصلحون لتقديم الكوميديا حال حسن استغلالها، لافتا إلى أن الفنان محمد رمضان ممثل كبير لكنه يختار موضوعات لا تصلح.



وأضاف المخرج خالد عبد العزيز، أن محمد رمضان ممثل جيد ولكن يختار أدوار لا تصلح للدراما التليفزيونية خاصة في رمضان، مشيرا إلى أن أحمد مكي ممثل كبير وناجح ولا يصح أن يستهلك نفسه في قالب واحد لمدة 8 سنين.