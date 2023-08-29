عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المخرج خالد عبدالعزيز: محمد رمضان ممثل كبير لكنه يختار موضوعات لا تصلح

محمد رمضان
محمد رمضان

أكد المخرج خالد عبدالعزيز، أن الكوميديا ليست في عصرها الذهبي حاليا، موضحا أن هناك أفلاما تضحك ولكنها ليست كوميدية.

txt

فى عيد ميلادها.. إيمان العاصى حديث السوشيال ميديا بسبب محمد رمضان


وأضاف خالد عبدالعزيز، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الضحك عمره صغير، أما الكوميديا عمرها طويل ولها أسس؛ لأنها تشغل المخ وتعيش مع الزمن.

 

وأضاف المخرج خالد عبدالعزيز، أن الكوميديا علم ولا بد من التعامل معه بجدية خلال تنفيذه، موضحا أن الجيل الحالي لا يستخدم عقله في تنفيذ الكوميديا.


وأشار إلى أن الجيل الحالي لا زالوا يضحكون على نجيب الريحاني وإسماعيل يسن، مشيرا إلى أن سوء الفهم هو علم في الكوميديا ونجيب الريحاني كان يتعامل مع الكوميديا بجدية شديدة.

 

وأكمل أن الكوميديا لا تتوقف على شخص الممثل ولكن يكون خلفه عدد كبير بداية من المؤلف، ماجد الكدواني مشروع كوميدان جامد جدًا وكذلك محمد سعد ومحمد عبد الرحمن وشيكو يصلحون لتقديم الكوميديا حال حسن استغلالها، لافتا إلى أن الفنان محمد رمضان ممثل كبير لكنه يختار موضوعات لا تصلح. 


وأضاف المخرج خالد عبد العزيز، أن محمد رمضان ممثل جيد ولكن يختار أدوار لا تصلح للدراما التليفزيونية خاصة في رمضان، مشيرا إلى أن أحمد مكي ممثل كبير وناجح ولا يصح أن يستهلك نفسه في قالب واحد لمدة 8 سنين.

خالد عبدالعزيز محمد رمضان المخرج خالد عبدالعزيز اخبار التوك شو عزة مصطفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا معايا أنا وبناتي.. علياء بسيوني تكشف كواليس وأسباب طلاقها من أحمد سعد

ربنا ينتقم منك.. علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

رد فعل مفاجئ لـ سمية الخشاب بعد طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

قرار جمهوري بتجديد تكليف عمرو عادل إبراهيم بالقيام بأعمال رئيس الرقابة الإدارية

آخر كلام..أول رد رسمي من رئيس الزمالك المؤقت على تقسيط غرامة كهربا

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

موضوعات متعلقة

نقيب الإعلاميين ينعى خال المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس مجلس الشيوخ

ترشيحاتنا

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

وزارتي السياحة والنقل يوضحون حقيقة غرق أحد الفنادق العائمة بالأقصر

عالم أزهري: الإسلام أوجب على الآباء تحقيق العدل بين الأبناء وعدم التمييز بينهم

الأرصاد تحذر المواطنين بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة

السفير محمد حجازي: الوضع على الأرض في السودان أصبح لصالح الجيش

قرار لحظي ومقلب كبير.. القصة الكاملة لطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أميرة أديب في مهرجان القاهرة للدراما يثير الجدل|سعر صادم

قرار لحظي ومقلب كبير.. القصة الكاملة لطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

بدون أدوية وبنصائح فعالة.. طرق علاج الأملاح للحامل

أصيل وجدع...هذه الأبراج هي أفضل الأصدقاء| هل أنت منهم؟

فيديو

جزائري يتحول إلى بطل قومي في بلجيكا .. ما قصته

انهيار بالبكاء ..مقطع فيديو لحفل ليلة الدموع يثير جدل رواد السوشيال

فيديو جديد لحادث القاشونيستا الكويتية يثير الجدل.. اعرف التفاصيل

العالم الهولندي يحذر من خامس أضخم زلزال في 20 سنة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ