موعد الجزء الثاني من جعفر العمدة .. محمد رمضان يحسم الأمر

حسم الفنان محمد رمضان، الجدل حول احتمالية وجود جزء ثاني من مسلسل جعفر العمدة في رمضان المقبل.

وقال محمد رمضان في تصريحات له على “ إكسترا نيوز”، :" سيكون هناك جزء ثاني من مسلسل جعفر العمدة".

وأضاف :" لكن لم يتم تحديد موعد الجزء الثاني سواء كان في رمضان 2024 او رمضان 2025 ".

وتابع محمد رمضان:" في الأغلب سيكون الجزء الثاني في رمضان 2025 ولازم أخد بريك عشان الجمهور ميزهقش منا ".

وعن فعاليات مهرجان القاهرة للدراما، قال محمد رمضان :" سعيد إني ليا رصيد 10 سنوات من 60 سنة دراما في مصر ".

وأضاف محمد رمضان :" فخور بكل ما يحدث في مصر من دراما وفن، وأنا اتولدت لقيت مصر رائدة في السينما والموسيقى والدراما ".

وتابع محمد رمضان :" أمامنا مسؤولية كبيرة للحفاظ على ما تركه لنا النجوم الكبار من دراما مصرية عريقة".