محمد رمضان: قررت الحضور لمهرجان الدراما للاستمتاع بمدينة العلمين

قال الفنان محمد رمضان، إن سبب وجوده في مهرجان القاهرة للدراما هذا العام يعود إلى مدينة العلمين الجديدة التي تحتضن المهرجان.

وأوضح رمضان في حديثه مع قناة dmc أنه اختار الحضور إلى المهرجان هذه المرة ليستمتع بجو مدينة العلمين الجديدة الرائعة، مضيفا: "أنا فخور بوجود مدينة العلمين الجديدة على الأراضي المصرية، وعايز أنبسط فيها".

وأشار محمد رمضان إلى أنه رفض استلام العديد من الجوائز في الأيام السابقة، ولكنه قرر حضور مهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين الجديدة للاستمتاع بجوها المميز.

وتحدث أيضاً عن نجاح مسلسله "جعفر العمدة" وأكد أن هذا النجاح دفعهم لتقديم جزء ثاني منه. وأكمل: "نحن نحاول أن نجتهد في عملنا ونخاطب عقول الناس ونسعى لتقديم شيء يصدقه الجمهور ويعجبه".

وأعرب محمد رمضان عن تقديره لجمهوره وأهمية متابعته لأعماله، مشدداً على أنه يعمل بجد للحفاظ على نجاحه والتحسن المستمر في أعماله ومسؤوليته تجاه جمهوره.