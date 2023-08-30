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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استفيدوا من الأهلي.. أول تعليق من فاروق جعفر عن أزمة الزمالك

صدى البلد

أكد فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن توقيت انتخابات النادي الأبيض غير جيد للغاية، واللجنة المؤقتة التي تدير النادي لا تمتلك الخبرات المطلوبة لإدارة الزمالك في المرحلة الحرجة حاليًا، مشددًا على أنه كان من الأفضل اختيار توقيت آخر لإقامة انتخابات الزمالك.

وقال “جعفر” في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "كيف سيتم إقامة انتخابات في وقت يحتاج فيه فريق كرة القدم إلى الاستعداد بشكل قوي للموسم المقبل وحل أزمة القيد وإقامة معسكر إعداد جيد، والدوري المصري سينطلق بعد 20 يومًا، بخلاف الفريق لديه مواجهات في الكونفيدرالية وقد يسافر يوم 12 سبتمبر، وحتى الآن الفريق لم يخوض فترة الإعداد".

وأضاف: "كان من الأفضل بدء فترة الإعداد بشكل مبكر، ويجب عدم الاستهتار مطلقا بمواجهة بطل جيبوتي، سبق وخرج الزمالك من فريق مغمور في نفس البطولة، ومن المفترض البحث عن التتويج باللقب".

وأكمل: "يجب تلبية مطالب أوسوريو، بالحصول على مستحقاته وكذلك اللاعبين، ودعم الفريق وفتح القيد، ومنح اللاعبين مستحقاتهم المتأخرة، وتوفير كافة عوامل الهدوء والاستقرار، حتى لا يكون لهم حجة لأي نتائج سيئة".

وزاد: "يجب منح اللاعبين مستحقاتهم المالية، لفرض حالة الاستقرار الفني، ومنح الجميع حقوقهم بالتساوي، لذلك كان الأفضل تأجيل انتخابات الزمالك لحين انهاء الاستعدادات الخاصة بفريق الكرة، وكان لابد من تواجد خبرات في اللجنة الثلاثية، قد يكونوا خبراء في الإدارة، ولكن بعيدين عن أجواء كرة القدم".

وواصل: "الأهلي استفاد من أخطائه في الموسم الماضي، ونجح في صناعة استقرار إداري وفني ومعنوي، لذلك حصد البطولات هذا الموسم، ولذلك يجب على الزمالك أن يستفيد أيضا مما حدث في الموسم الماضي، والفريق متأخر حتى الآن في الاستعداد للموسم الجديد بعد الحصول على راحة طويلة منذ نهاية البطولة العربية، وأوسوريو تأخر في قراره ببدء الاستعداد وكان هدفه الأول خلال الفترة الماضية الحصول على مستحقاته المالية ورواتبه المتأخرة".

فاروق جعفر: يجب توفير الاستقرار الفني والمالي لفريق الزمالك
 

وأضاف: "أي مدرب أجنبي يريد الحصول على الأموال، ولو لم يحصل على مستحقاته بالتأكيد سيرحل ويتأثر الفريق فنيًا، ويذهب المدرب للشكوى، ويتأثر الزمالك مجددًا، الأهلي بدأ فترة الإعداد منذ أيام بينما الزمالك حتى الآن لم يبدأ التدريبات الجماعية".

وأتم: "يجب توفير حالة الهدوء والاستقرار فنيًا وماليًا قبل بدء فترة الاستعداد لفريق الزمالك".

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