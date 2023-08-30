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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبل دخول الخريف والشتاء|لجنة من وزارتي النقل والري تتفقد البرابخ والسدود في سفاجا

صورة موضوعية
صورة موضوعية

كلف اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، لجنة مشكلة من إدارة الأزمات الأزمات بالمدينة وعضوية الإدارة الهندسية والهيئة العامة للطرق التابعة لوزارة النقل وإدارة المياه الجوفية التابعة لوزارة الري والموارد المائية بالمرور علي مخرات السيول والبرابخ والسدود والبحيرات وأعمال الحماية الخاصة بالطرق لجميع الطرق الخاصة بالمدينة (سفاجا الغردقة ، وسفاجا سوهاج، وسفاجا قنا، وسفاجا القصير).

وأوضح رئيس المدينة، أنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، تفقدت اللجنة بالمرور لمراجعة جاهزية أعمال الحماية والتأكد من عدم وجود عوائق قد تعيق هذه الأعمال من الدور الذي أنشأت من أجله وهو تصريف المياه من مصدرها (الوادي) حال هطول الأمطار والسيول بالبرابخ أسفل الطريق للجهة الأخرى دون إحداث خسائر بالطريق قد تؤدي إلى حوادث والتأكد أيضا من سلامة السدود والبحيرات المنشأة لنفس الغرض وهو حجز كميات كبيرة من المياه المتدفقة من الأودية بالبحيرات وخلف السدود لعدم تدمير الطريق حال هطول الأمطار الغزيرة.

وأضاف شعبان، أن اللجنة فحصت جاهزية أعمال الحماية وإزالة بعض الأتربة وحرق الحشائش الموجودة أمام البرابخ وذلك كإجراء احترازي ودوري تقوم به المدينة بصفة مستمرة وخصوصا قبل دخول فصلي الخريف والشتاء وهم الفصول الأكثر توقعا لهطول الأمطار فيهم، فضلا عن التأكد من صلاحية الطرق ووجدت بعض الملاحظات وقد تم عمل إزالة فورية لبعض العوائق ومنها ما يحتاج إلى إجراءات ستتم عن طريق هيئة الطرق لرفع درجة جودة الطرق.

االقصير البحر الأحمر الري والموارد المائية االغردقة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى

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