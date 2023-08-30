هيدى كرم: مهرجان القاهرة للدراما ولد عملاقًا | فيديو

قالت الفنانة هيدى كرم :" سعيدة وفخورة بالدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما ،مهرجان كبير ومهم وولد عملاقًا.



وأضافت الفنانة هيدى كرم في تصريحاتها لعدسة صدى البلد على هامش حضورها الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما :" كان لازم يكون موجود من زمان مهرجان للدراما وإقامته فى العلمين اختيار موفق وعظيم لإنها مدينة عالمية ولازم الناس تشوف جمال المدينة وعظمتها".

كانت قد انطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما المقام بمدينة العلمين، بالألعاب النارية، وسط حضور كبير من الفنانين منهم سلوى عثمان، ليلى عز العرب، جيهان عبد الله، لطفي لبيب، جومانا مراد، رشوان توفيق، نجلاء بدر، نرمين الفقي، منة شلبي وغيرهم.

وحرص أبطال جعفر العمدة هالة صدقي التي جسدت شخصية الملكة صفصف بالعمل ومحمد رمضان والمخرج محمد سامي على التقاط الصورة على السجادة الذهبية لمهرجان القاهرة للدراما واستقبلت جومانا لطفي لبيب بترحاب كبير على السجادة الخاصة بمهرجان القاهرة للدراما، وحرص الفنان على إلقاء التحية على المصورين والحضور.

واحتضن مهرجان القاهرة للدراما، تحت رعاية مهرجان العلمين الجديدة الذي تقوم بتنظيمه شركة كاونسل ماسترز، بهدف الاحتفاء برموز مصر من المبدعين والنابغين من هؤلاء الذين تركوا بصمة واضحة في مختلف المجالات وساهموا في رفع راية الوطن وقاموا بتمثيل مصر في المحافل الدولية، وعبروا عن قوة مصر الناعمة ودورها الفعال في تشكيل الوعي ونشر الثقافة المصرية في جميع انحاء الوطن العربي.