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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

سلوى خطاب: مفتقدين أحمد زكى وسعاد حسنى وتمنيت تكريمهما في مهرجان الدراما

صدى البلد

قالت الفنانة سلوى خطاب لعدسة صدى البلد:"مبسوطة بمهرجان القاهرة للدراما فرصة كويسة إنى أشوف زمايلي واقابل كل الأجيال، وهيكون فى منافسة ممتعة على الجوائز".

وأضافت الفنانة سلوى خطاب فى تصريحاتها لعدسة صدى البلد على هامش حضورها حفل مهرجان القاهرة للدراما:" كنت أتمنى تكريم نجوم كتير رحلوا عن عالمنا ومفتقدنهم مثل أحمد زكى وسعاد حسنى ولكن دائما حاضرين بـ أعمالهم".

كانت قد انطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما المقام بمدينة العلمين، بالألعاب النارية، وسط حضور كبير من الفنانين منهم سلوى عثمان، ليلى عز العرب، جيهان عبد الله، لطفي لبيب، جومانا مراد، رشوان توفيق، نجلاء بدر، نرمين الفقي، منة شلبي وغيرهم. 

وحرص أبطال جعفر العمدة هالة صدقي التي جسدت شخصية الملكة صفصف بالعمل ومحمد رمضان والمخرج محمد سامي على التقاط الصورة على السجادة الذهبية لمهرجان القاهرة للدراما واستقبلت جومانا لطفي لبيب  بترحاب كبير على السجادة الخاصة بمهرجان القاهرة للدراما، وحرص الفنان على القاء التحية على المصورين والحضور. 

واحتضن مهرجان القاهرة للدراما، تحت رعاية مهرجان العلمين الجديدة الذي تقوم بتنظيمه شركة كاونسل ماسترز، بهدف الاحتفاء برموز مصر من المبدعين والنابغين من هؤلاء الذين تركوا بصمة واضحة في مختلف المجالات وساهموا في رفع راية الوطن وقاموا بتمثيل مصر في المحافل الدولية، وعبروا عن قوة مصر الناعمة ودورها الفعال في تشكيل الوعي ونشر الثقافة المصرية في جميع انحاء الوطن العربي.

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