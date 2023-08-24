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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لحظة وصول منة شلبي ومنى زكي ونرمين الفقي لمهرجان القاهرة للدراما| فيديو

منة شلبي ونرمين الفقي
منة شلبي ونرمين الفقي

وصلت منذ قليل الفنانة منة شلبي ومنى زكي ونرمين الفقى إلى حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما والمقام حاليا داخل مدينة العلمين الجديدة.
 

مازال توافد عدد كبير من نجوم الفن مستمر على حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما المقام بمدينة العلمين منهم سلوى عثمان، ليلى عز العرب، جيهان عبد الله،  لطفي لبيب، جومانا مراد، رشوان توفيق، نجلاء بدر، نرمين الفقي، منة شلبي وغيرهم.

وكانت قد أعلنت نقابة المهن التمثيلية، موعد انطلاق الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما في "نورث سكوير مول" بمدينة العلمين الجديدة، وذلك ضمن فعاليات حفل StarScrapers Awards نسخة الدراما، وهو حدث سنوي ضخم يتم إقامته للمرة الأولى بمدينة العلمين الجديدة . 

ويحتضن مهرجان القاهرة للدراما، تحت رعاية مهرجان العلمين الجديدة الذي تقوم بتنظيمه شركة كاونسل ماسترز، بهدف الاحتفاء برموز مصر من المبدعين والنابغين من هؤلاء الذين تركوا بصمة واضحة في مختلف المجالات وساهموا في رفع راية الوطن وقاموا بتمثيل مصر في المحافل الدولية، وعبروا عن قوة مصر الناعمة ودورها الفعال في تشكيل الوعي ونشر الثقافة المصرية في جميع انحاء الوطن العربي.

 ويستضيف StarScrapers Awards في افتتاح أولى دوراته النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023 والتي تقام تحت عنوان "60 سنة دراما"؛ في دورة استثنائية للاحتفال بمناسبة مرور 60 عامًا على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتكريم أبرز الشخصيات والفنانين الذين أثروا في تاريخ الدراما المصرية، ومنح جوائز لأفضل الأعمال الدرامية وصناعها خلال عام 2023. يأتي تنظيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، في إطار سعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية-الشريك الاستراتيجي للمهرجان- بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية؛ وشركة كاونسل ماسترز المسئولة عن تشغيل المشروع التجاري الأضخم بالعلمين الجديدة (نورث سكوير مول) وذلك لتحفيز الإبداع وتنمية صناعة الإنتاج الفني، وتعزيز دور الدراما التنويري في تشكيل وعي المجتمع بأبرز القضايا وتعزيز القيم الإنسانية، إضافة إلى تكريم أفضل الفنانين عن أعمالهم خلال موسم 2023.

ومنى زكي منة شلبي نرمين الفقي افتتاح الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما مهرجان القاهرة للدراما

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