علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

حرصت الفنانة علا غانم على حضور الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، والتى أقيمت بمدينة العلمين مساء أمس الأول، الخميس.

وقالت علا غانم، في تصريحات لعدسة “صدى البلد”: "كل حاجة فى مصر وحشتنى.. زمايلى والمهرجان والكاميرا".

وعن مهرجان القاهرة للدراما، قالت علا غانم: "فخورة أنني أنتمى لنقابة المهن التمثيلية وفخورة إنى مصرية".

وأوضحت علا غانم: "كل حاجة اتغيرت فيا من 7 سنين، والتغير هيبان من خلال اختياري للأعمال، ومتحمسة لـ أولاد حريم كريم".

وشاركت الفنانة بشرى عدة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي لـ تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهرت بشرى برفقة داليا البحيري وعلا غانم وبسمة وتيام مصطفى قمر، وهم أبطال فيلم “أولاد حريم كريم”,.

وعلقت على الصور قائلة: "حريم كريم يقابل #أولاد_حريم_كريم فى نهائى كأس مهرجان الدراما نسخة العلمين.. بس على مين د؟!!! ساعة الصفر ۳۰/۸/۲۰۲۳".

وفيلم "ولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب، منهم تيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود، ويوسف عمر، وكريم كريم د، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا، وتحديدا في عام 2005، ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

ويستعد فريق عمل الفيلم لتقديم عدد من المفاجآت للجمهور خلال الفترة المقبلة تزامنا مع طرح الفيلم بالسينمات.

