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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بشرى برفقة أبطال أولاد حريم كريم في مهرجان الدراما

صدى البلد

شاركت الفنانة بشرى عدة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل  الإجتماعي لـ تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".


 

وظهرت بشرى برفقة داليا البحيري و علا غانم وبسمة و تيام مصطفى قمر وهما أبطال فيلم أولاد حريم كريم.


 

وعلقت على الصور:"حريم كريم يقابل #أولاد_حريم_كريم فى نهائى كأس مهرجان الدراما نسخة العلمين... بس على مين ؟!!! ساعة الصفر ۳۰/۸/۲۰۲۳".


 

وفيلم "ولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، داليا البحيري،  بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "اولاد حريمكريم" عمرو عبد الجليل و بشري ، بالإضافة إلي مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس،  ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.
 

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم  "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا  وتحديدا في عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

 

ويستعد فريق عمل الفيلم لتقديم عدد من المفاجآت للجمهور خلال الفترة المقبلة تزامنا مع طرح الفيلم بالسينمات.
 

أبطال أولاد حريم كريم الفنانة بشرى خالد سرحان حريم كريم تيام مصطفى قمر

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