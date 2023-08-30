مصرع شخصين في هجوم صاروخي استهدف العاصمة الأوكرانية

أعلنت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف عن مصرع شخصين جراء قصف صاروخي استهدف العاصمة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم صاروخي، بحسب ما أعلنت السلطات في وقت مبكر اليوم الأربعاء.

من جانبها، أفادت وكالة فرانس برس عن سماع ثلاثة انفجارات في المدينة.

وكتبت الإدارة العسكرية لمنطقة كييف في منشور على تطبيق تليجرام "هجوم صاروخي... قوات الدفاع الجوي تعمل".

وكتب سيرجي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية للمدينة أن خدمات الطوارئ انتشرت في منطقة دارنيتسكي الجنوبية حيث سقط الحطام على مبنى تجاري.

وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف على تليجرام "تقوم خدمات الإطفاء والإنقاذ بإخماد حريق في منطقة دارنيتسكي الذي يواصل اشتعاله بعد سقوط حطام على سطح مبنى تجاري".

وأضاف أن الحطام سقط أيضاً في منطقة شيفتشينكيفسكي، مشيرا إلى اندلاع حريق في المنطقة.