اليوم.. قافلة طبية مجانية لـ«حياة كريمة» في قرية سيوة بالمنيا

تنظم مديرية الصحة بالمنيا ، قافلة طبية علاجية مجانية، اليوم الأربعاء، في قرية سيوة بمركز بني مزار ، على مدار يومين متتاليين 30 و31 من أغسطس؛ تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لاستمرار سلسلة القوافل الطبية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والوصول إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن " لافتاً إلى أنه يتم تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

وأشار إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا