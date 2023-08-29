محافظ المنيا: إنهاء إجراءات تقنين 10 حالات بالظهير الصحراوي الشرقي والغربي

ترأس اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا اجتماع اللجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، حيث شدد على أهمية تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف التقنين، تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية، وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين من خلال توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، اللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد إيهاب بكري المستشار العسكري للمحافظة، وممثلى مديرية الأمن والمديرية المالية وإدارة أملاك الدولة بالمحافظة وممثلى الشباب من أعضاء اللجنة .

وتناول الاجتماع، استعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ والإنجاز في المعاينات والموقف التعاقدي، وعرض حالات تقنين الأوضاع الوارد الموافقة عليها من إدارة المساحة العسكرية، تمهيدا لاتخاذ إجراءات التقنين لهذه الحالات وتحرير عقود لها ، و خلال الاجتماع تم الموافقة على السير في إنهاء إجراءات تقنين 10 حالات بالظهير الصحراوي الشرقي والغربي بنطاق المحافظة، والمستوفاة لجميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين.

كما وجه المحافظ بضرورة التنسيق الكامل مع مسئولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من عقود المواطنين الجادين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مشددا على ضرورة استرداد كافة أراضي الدولة التي لم يتقدم واضعو اليد عليها بطلبات لتقنينها، أو الأراضي التي تم رفضها من قبل هيئة المساحة العسكرية، أو التي تم رفض التظلمات الخاصة بها، وكذلك الطلبات غير الجادة .