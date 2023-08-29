عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لضبط منظومة العمل وتحسين الأداء

محافظ المنيا يوجه بتكثيف المرور ومتابعة الوحدات الصحية والمستشفيات

حملات رقابية لضبط
حملات رقابية لضبط العمل

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف لجان المرور والمتابعة على المنشآت الصحية، للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم والتزامهم بنوبتجيات العمل، وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين، لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.

محافظ المنيا يشدد على المتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

انتهاء المرحلة الأولى من ترميم بازليكا الأشمونين بمحافظة المنيا

ففي مركز ديرمواس، كلف رئيس المركز، التفتيش الإداري والمالي بالمرور على القطاع الخدمي بدائرة الوحدة المحلية لقرية بني حرام، حيث تم المرور على الوحدة الصحة بالرحمانية والوحدة الصحية ببني حرام، ومتابعة سير العمل لتقديم خدمة صحية متميزة.

وفي مركز أبو قرقاص تم المرور على الوحدة الصحية بقرية ساقية موسي لمتابعة سير العمل، والوقوف على مدى انتظام العاملين بالوحدة، وتلاحظ وجود عدد من المخالفات، وتم توقيع الجزاءات، وذلك حرصاً على سير منظومة العمل وتحسين الأداء والخدمات المقدمة للمترددين على الوحدة الصحية.. 

أسامة القاضي محافظ المنيا المنشآت الصحية ديرمواس ابو قرقاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

الجنيه راجع| الدولار يخسر 400 قرش بالسوق السوداء بعد انضمام مصر لـ«بريكس»

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

قرار عاجل من المحكمة بشأن مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان

بيان عاجل من الأمم المتحدة بعد حظر فرنسا ارتداء العباءة في المدارس

أول رد من الأهلي بعد تصاعد أزمة اللاعبين الدوليين مع منتخب مصر

آخر كلام..أول رد رسمي من رئيس الزمالك المؤقت على تقسيط غرامة كهربا

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا يشدد على المتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

ترشيحاتنا

تفوق جوي كامل.. روسيا توجه ضربة مدمرة لـ أوكرانيا

بعد تصريحات المصيلحي.. أول رد رسمي حول رفع الأرز من بطاقات التموين

مفاجأة جديدة بشأن مهاجم الأهلي المنتظر.. وهذا موقف موليكا

ننشر مواعيد مواجهات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة: 300 ألف سوداني وصلوا مصر بعد الحرب

إيذاء الجار.. ذنب يفعله المسلم يتضاعف 10 مرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محدش ينتقد أمي ولا يهاجمها.. 10صور جمعت بين أسما شريف منير وابنتها

مذكرة تفاهم بين مركز البحوث الطبية والبحرية الأمريكية لدراسة الأمراض المتوطنة

طريقة عمل ملوخية بالجمبري| أحلى من المحلات

بملابس الفراعنة.. حبيبة مرزوق تشعل مواقع التواصل من بطولة العالم للجمباز.. شاهد

فيديو

هتأخر ساعتك.. انتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

قرار هام من البنك المركزي | هل تنتهي أزمة الدولار قريبا ؟

بعد فيديو قراءة القرآن على الموسيقى .. داعية يخرج عن صمته والإفتاء ترد «فيديوجراف»

سر رحيل حسن موسى وتعيين عماد البناني.. ماذا يحدث في نادي الزمالك |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ