ضبط 74 مخالفة خلال حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في رفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات من حرم الطريق العام وذلك في إطار تحقيق الانضباط بالشارع المنياوي وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات.

قال عماد حسن رئيس مركز بني مزار، إن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة بالأحياء الرئيسية على مستوى المدينة بالتعاون مع شرطة المرافق وإدارة الإشغالات لإزالة التعديات من حرم الطريق العام حيث شملت الحملة "طريق الدليل" وأسفرت عن تحرير (66) محضراً مخالفا منها (11) محضر إشغال و (55) إزالة إدارية.

وفى مركز ومدينة المنيا قال اللواء أ.ح هاني بدوي رئيس المركز، إن الوحدة المحلية نظمت حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحي غرب المدينة، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر مخالفة منها (6) محاضر إشغال طريق ومحضران بيئة، مؤكدًا أن الوحدة المحلية لا تألو جهدًا في المتابعة المستمرة بكافة القطاعات الخدمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .