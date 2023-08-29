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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أثناء عبوره الطريق.. مصرع شخص صدمته سيارة بإحدى قرى المنيا

مصرع شخص صدمته سيارة
مصرع شخص صدمته سيارة

لقى طفل من إحدى قرى المنيا، مصرعه صدمته سيارة أثناء عبور الطريق بإحدى قرى مركز المنيا وتم نقله إلى المستشفى  وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا  من  مأمور مركز شرطة المنيا يفيد مصرع شخص يبلغ من العمر 15 سنة ويقيم بأحدى القرى التابعة لمركز المنيا اصطدمت السيارة بالطفل بقوة كبيرة، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في الرأس والصدر.

وأفادت  التحريات الاولية ان حادث تصادم ادى إلى وفاة الطفل تم نقله للمستشفي وحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 
 

أجهزة الأمنية إصابته بجروح الأجهزة الأمنية بالمنيا التحريات الاولية شكاوى المواطنين ورفع المخلفات

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