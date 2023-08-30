عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس غرفة القاهرة يبدأ أول اجتماعاته بالموظفين لبحث سبل تطوير العمل الإداري

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

حرص أيمن عشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، على الاجتماع مع موظفي الغرفة لبحث خطة العمل الإداري في الفترة القادمة.

جاء ذلك عقب جولته التي قام بها، والتي شملت جميع الإدارات بالغرفة، بداية من الدور الأول حتى الدور السابع بمقر الغرفة، في حضور نائبي رئيس الغرفة شريف يحيى وسيد النواوي، واللواء صلاح العبد، أمين الصندوق، وأشرف خضر، أمين الصندوق المساعد، والسيد أشرف الشيمي، السكرتير العام للغرفة.

وفد صيني يزور غرفة القاهرة التجارية لبحث إقامة صناعات مشتركة جديدة

غرفة القاهرة تنظم ورش عمل للتوعية بآليات تطبيق الفاتورة الإلكترونية "ودليل المصدر والمستورد"


واستمع رئيس غرفة القاهرة لجميع الآراء حول عمل الإدارات المختلفة بالغرفة وطبيعة عملها، مُطالبًا بتقرير وافٍ ومكتوب عن عمل كل إدارة ومتطلباتها من أجل تطوير العمل في الفترة القادمة، خاصة أن ميكنة العمل الإداري بما يتواكب مع التطورات العصرية هو أساس التطوير والتنمية للأنشطة التجارية المختلفة بالغرفة.

وأكّد السيد أيمن عشري أهمية الخدمات الإدارية، ولذلك كل الدعم للإدارات المختلفة بالغرفة بما ينعكس على تقديم خدمات متميزة للمجتمع التجاري.

وقال رئيس غرفة القاهرة: “إن الاهتمام بالعامل البشري الذي يعتبر ثروة حقيقية لأي مؤسسة هو أساس التطوير والتنمية، ولذلك سنُركز في الفترة القادمة على عدة محاور تطويرية، منها العامل البشري”.

وفي نهاية الاجتماع، هنّأ موظفو غرفة القاهرة مجلس إدارة الغرفة الجديد برئاسة أيمن عشري بمناسبة الدورة الانتخابية الجديدة، حيث تَحوَّل الاجتماع في نهايته إلى شِبه احتفالية كرنفالية باتخاذ الصور التذكارية مع رئيس الغرفة الذي بادل الموظفين نفس الشعور قائلًا: "هذه غرفتنا وعلينا التكاتف جميعًا من أجل رفعة اسمها واسم بلدنا مصر عاليًا.. شكرًا جزيلًا".

الغرفة التجارية بالقاهرة أيمن عشري مال واعمال مجلس ادارة الغرفة التجارية الجديدة اخبار مصر Finance Real Estete

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

لأول مرة .. رفع الأذان في مكبرات الصوت الخارجية بمساجد نيويورك |تفاصيل

17 درجة كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأخيرة في أغسطس

احذروا| الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن التقلبات الجوية

بلاش الاتحاد.. عبلة كامل تفاجئ محمد صلاح بتعليق صادم

إيقاف سارة زكريا وعمر كمال وحمو بيكا والتحقيق مع رضا البحراوي

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا ثمن كرتونة البيض

موضوعات متعلقة

محافظ الإسماعيلية يبحث مع وفدي الغرفة التجارية و"العربية البرازيلية" سُبل التعاون

ترشيحاتنا

تطورات حالة نجمي الأهلي بعد إصابة الرباط الصليبي| تفاصيل

تعليق فرنسا بشأن الاستيلاء على السلطة في الجابون

كواليس أزمة الأهلي بسبب وديات المنتخب| تفاصيل

الصحة تنفي إغلاق مستشفي بولاق وتكشف تفاصيل خطة التطوير

فلسطين تطالب الأمم المتحدة بتصنيف إسرائيل دولة فصل عنصري

الخير قادم.. 1.5 مليار دولار في طريقها لخزانة مصر.. ما القصة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقى بعدد من قادة القوات المسلحة

بلا استسلام| اتحاد جدة يسعى لضم محمد صلاح بخطوة جديدة.. هل سيغادر ليفربول؟ (تفاصيل)

أسبوع ريم وطحال سمية ومقلب علياء| نهايات درامية لأحمد سعد مع الستات

إجراءات جديدة لضبط أسعارها.. بتشتري علبة سجاير كليوباترا بكام؟

فيديو

وزير الدفاع يلتقى بعدد من قادة القوات المسلحة

هيدي كرم : تمنيت تكريم عادل إمام بمهرجان القاهرة للدراما | فيديو

هيدى كرم: مهرجان القاهرة للدراما ولد عملاقًا | فيديو

الفنان عثمان محمد: محمد رمضان «ظاهرة قدرية» ونجاحه «ابتلاء من الله»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ