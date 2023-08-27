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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

غرفة القاهرة تنظم ورش عمل للتوعية بآليات تطبيق الفاتورة الإلكترونية "ودليل المصدر والمستورد"

صدى البلد

وجّه شريف يحيى نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية الشكر والتقدير لمسئولي مصلحتي الضرائب والجمارك على مشاركتهم في الندوة التي نظمتها الغرفة اليوم الأحد ، والتي تضمنت مجموعة ورش عمل لتوعية منتسبي الغرفة في الأنشطة المختلفة بآخر المستجدات وآليات تطبيق "الفاتورة الإلكترونية - دليل المُخلص الجمركي - دليل المستورد - دليل المصدر ".

وأشاد "يحيى" في الكلمة الافتتاحية للندوة التي ألقاها نيابة عن أيمن عشري رئيس غرفة القاهرة بالتعاون المُثمر الذي يؤكد حرصنا جميعًا على المصلحة العامة ، مشيرًا إلى أن هذه الندوة تأتي في ضوء تبني مجلس إدارة الغرفة التجارية للقاهرة توجهات الدولة ومقترحات منتسبيها لتطوير وتنمية الأنشطة المختلفة لتحقيق التنمية المُستدامة ومن أجل دعم القاعدة الأساسية للاقتصادنا القومي المتمثل في منتسبي الغرف التجارية وتوعيتهم بالأنظمة واللوائح والقوانين التي تطبقها الدولة بما يساعد هذه الأنشطة على التطوير والتنمية والتوسع ويؤدي إلى ضبط بالسوق.

وأضاف نائب رئيس غرفة القاهرة أن هذه الندوة المتخصصة والتي تتضمن مجموعة ورش عمل متخصصة جميعها في موضوعات تمثل أهمية خاصة للدولة ولمجتمع الأعمال ، فهي بداية لسلسة ندوات أخرى تستهدفها الغرفة في الاتجاهات والموضوعات المتنوعة بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة لدعم منتسبينا.

وتابع "يحيى" في كلمته : إن الهدف من ندوة اليوم ومجموعة ورش العمل هو فتح لغة حوار مباشرة بين مسئولي الضرائب والجمارك ومنتسبي الغرفة التجارية للقاهرة حول هذه الموضوعات ، والرد على كافة الاستفسارات التي يطرحها مجتمع الأعمال ، والتي من شأنها التطبيق السليم لهذه الأنظمة لتحقيق التوجه العام للدولة.

 

 

الضرائب الفاتورة الالكترونية الغرفة التجارية

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