إصابة 6 أفراد من أسرة واحدة بإعياء شديد في بني سويف

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة بحالة إعياء شديدة عبارة عن مغص وقيء، داخل منزلهم بقرية باها التابعة لمركز بني سويف في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بتعرض 6 أشخاص من أسرة واحدة لحالة اعياء شديد داخل منزلهم بقرية باها التابعة لمركز بني سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى قسم الإستقبال والطواريء بمستشفى بني سويف التخصصي.





واستقبل قسم الطوارىء بمستشفى بني سويف التخصصي المصابين وهم: سيده.ب.ش 65 عامًا، علي.ع.ع 12 عامًا، أحمد.م.س 3 أعوام، محمود.س، 3 أعوام، خلود.م.س، 10 أعوام، إيمان.ح.ب 27 عامًا، جرى تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى