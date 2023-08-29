بني سويف.. مقابلات شخصية لاختيار 1000 قائد سكاني للعمل التطوعي

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جانباً من المقابلات الشخصية للمتقدمين لاختيار 1000 قائد سكاني، ضمن المبادرة التي أطلقتها المحافظة، وتعتبر الأولى من نوعها في مجال دعم جهود الدولة لمواجهة الزيادة السكانية، حيث تقدم للمبادرة 2370 شاباً وفتاة، وذلك عبر الرابط الذي تم الإعلان عنها واتاحته على الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال لقائه عدد من المتقدمين، أثناء إجراء المقابلات الشخصية، التي تم عقدها بنادي الإدارة المحلية، وفي حضور بلال حبش نائب المحافظ "المشرف العام على وحدة السكان" ، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ ، محمد سيد مدير وحدة السكان بالمحافظة ، وأعضاء الفريق الفني المشرف على تنفيذ كافة الفعاليات اللازمة لتنفيذ المبادرة

ناقش المحافظ مع بعض الشباب المتقدمين، معلوماتهم عن المبادرة وأهدافها ومقترحاتهم التي تسهم في تحقيق أهداف المبادرة، التي تسعى إلى تأهيل ورفع قدرات الشباب في شتى مناحي وأبعاد القضية السكانية والاستراتيجية الوطنية للسكان للمشاركة في رسم خارطة الطريق ورفع الوعي بالقضية السكانية وتداعياتها ، سعياً لتحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي.

أكد المحافظ، أهمية القضية السكانية وحرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف من خلال تحسين الخصائص السكانية للمحافظة وخفض معدلات النمو السكاني، مشيرا إلى أهمية التوعية والعمل الجاد ليكون المواطن شريكا أساسيا في الدفع بالجهود في هذا المجال ، خاصة وأن الزيادة السكانية تعتبر من التحديات الكبيرة التي تواجه جهود الدولة التنموية.

من جانبه أوضح بلال حبش نائب المحافظ ، أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم"، تم الإعلان عن المبادرة وإتاحة رابط للتسجيل على مدار أسبوعين"في الفترة من 1 إلى 15 أغسطس الجاري"، لاختيار أفضل العناصر الشبابية للعمل كمتطوعين بالمبادرة ، التي يتم تنفيذها تحت إشراف وحدة السكان التي أصدر المحافظ قراراً بإعادة تشكيلها لتكون تحت إشرافه المباشر، وبمشاركة شباب المجلس الاستشاري ومبادرة "بني سويف بشبابها.

وأضاف نائب المحافظ، أنه تم تشكيل 10 لجان فنية لتتولى إجراء المقابلات الشخصية، والتي تضم في عضويتها أعضاء من شباب المجلس الاستشاري ومبادرة بني سويف بشبابها، بجانب مشاركة عناصر من مبادرة تأهيل وتمكين في أعمال التنظيم لإجراء المقابلات، موضحاُ أن سيتم اختيار 1000 قائد سكاني وفق مجموعة من المعايير والمقابلات الشخصية، تمهيداً لتوزيعهم على 40 وحدة قروي على مستوى المحافظة، بواقع 25 قائداً لكل وحدة قروية ،لتغطية كافة التوابع من القرى والعزب ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الوحدات الفرعية ومنسقى المراكز.