عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف.. مقابلات شخصية لاختيار 1000 قائد سكاني للعمل التطوعي

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جانباً من المقابلات الشخصية للمتقدمين لاختيار  1000 قائد سكاني، ضمن المبادرة التي أطلقتها المحافظة، وتعتبر الأولى من نوعها  في مجال دعم جهود الدولة لمواجهة الزيادة السكانية، حيث تقدم للمبادرة  2370 شاباً وفتاة، وذلك عبر الرابط الذي تم الإعلان عنها واتاحته على الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعي.

 

جاء ذلك خلال لقائه عدد من المتقدمين، أثناء إجراء المقابلات الشخصية، التي تم  عقدها بنادي الإدارة المحلية، وفي حضور بلال حبش نائب المحافظ "المشرف العام على وحدة السكان" ، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ ، محمد سيد مدير وحدة السكان بالمحافظة ، وأعضاء الفريق الفني المشرف على تنفيذ كافة الفعاليات اللازمة لتنفيذ المبادرة

محافظ بني سويف يتابع مع التعليم ختام امتحانات الدور الثاني لطلبة الثانوية العامة

ناقش المحافظ مع بعض الشباب المتقدمين، معلوماتهم عن المبادرة وأهدافها ومقترحاتهم التي تسهم في تحقيق أهداف المبادرة، التي تسعى إلى تأهيل ورفع قدرات الشباب في شتى مناحي وأبعاد القضية السكانية والاستراتيجية الوطنية للسكان للمشاركة في رسم خارطة الطريق ورفع الوعي بالقضية السكانية وتداعياتها ، سعياً لتحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي.

أكد المحافظ، أهمية القضية السكانية وحرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف من خلال تحسين الخصائص السكانية للمحافظة وخفض معدلات النمو السكاني، مشيرا إلى أهمية التوعية والعمل الجاد ليكون المواطن شريكا أساسيا في الدفع بالجهود في هذا المجال ، خاصة وأن الزيادة السكانية تعتبر من التحديات الكبيرة التي تواجه جهود الدولة التنموية.

من جانبه أوضح بلال حبش نائب المحافظ ، أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم"، تم الإعلان عن المبادرة وإتاحة رابط للتسجيل على مدار أسبوعين"في الفترة من 1 إلى 15  أغسطس الجاري"، لاختيار أفضل العناصر الشبابية للعمل كمتطوعين بالمبادرة ، التي يتم تنفيذها تحت إشراف  وحدة السكان التي أصدر المحافظ قراراً بإعادة تشكيلها لتكون تحت إشرافه المباشر، وبمشاركة شباب المجلس الاستشاري ومبادرة "بني سويف بشبابها.

وأضاف نائب المحافظ، أنه تم تشكيل 10 لجان فنية  لتتولى إجراء المقابلات الشخصية، والتي تضم في عضويتها  أعضاء من شباب المجلس الاستشاري ومبادرة بني سويف بشبابها، بجانب مشاركة عناصر من مبادرة تأهيل وتمكين في أعمال التنظيم لإجراء المقابلات، موضحاُ أن سيتم اختيار 1000 قائد سكاني وفق مجموعة من المعايير والمقابلات الشخصية، تمهيداً لتوزيعهم على 40  وحدة قروي على مستوى  المحافظة، بواقع 25 قائداً لكل وحدة قروية ،لتغطية كافة التوابع من القرى والعزب ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الوحدات الفرعية ومنسقى المراكز.

 

إجراء المقابلات الشخصية الثانوية العام التوعية التواصل الاجتماع الثانوي الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف القرى والعزب الصفحة الرسمية ثانوية العامة تواصل الاجتماعي خصائص السكان قدرات الشباب غنيم محافظ بنى سويف موقع التواصل الاجتماعي موقع التواصل الاجتماع نمو السكاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

الجنيه راجع| الدولار يخسر 400 قرش بالسوق السوداء بعد انضمام مصر لـ«بريكس»

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

آخر كلام..أول رد رسمي من رئيس الزمالك المؤقت على تقسيط غرامة كهربا

قرار عاجل من المحكمة بشأن مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان

بيان عاجل من الأمم المتحدة بعد حظر فرنسا ارتداء العباءة في المدارس

أول رد من الأهلي بعد تصاعد أزمة اللاعبين الدوليين مع منتخب مصر

ترشيحاتنا

هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

الداخلية تضبط شخصين يديران 70 موقعا الكترونيا لبث الافلام والمسلسلات المقرصنة

تفوق جوي كامل.. روسيا توجه ضربة مدمرة لـ أوكرانيا

بعد تصريحات المصيلحي.. أول رد رسمي حول رفع الأرز من بطاقات التموين

مفاجأة جديدة بشأن مهاجم الأهلي المنتظر.. وهذا موقف موليكا

ننشر مواعيد مواجهات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محدش ينتقد أمي ولا يهاجمها.. 10صور جمعت بين أسما شريف منير وابنتها

مذكرة تفاهم بين مركز البحوث الطبية والبحرية الأمريكية لدراسة الأمراض المتوطنة

طريقة عمل ملوخية بالجمبري| أحلى من المحلات

بملابس الفراعنة.. حبيبة مرزوق تشعل مواقع التواصل من بطولة العالم للجمباز.. شاهد

فيديو

هتأخر ساعتك.. انتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

قرار هام من البنك المركزي | هل تنتهي أزمة الدولار قريبا ؟

بعد فيديو قراءة القرآن على الموسيقى .. داعية يخرج عن صمته والإفتاء ترد «فيديوجراف»

سر رحيل حسن موسى وتعيين عماد البناني.. ماذا يحدث في نادي الزمالك |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ