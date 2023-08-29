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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع مع التعليم ختام امتحانات الدور الثاني لطلبة الثانوية العامة

صدى البلد

 
تابع  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،ختام  امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 ،والتي جرى عقدها على مدار 10 أيام،اعتباراُ من 19أغسطس الجاري واختتمت اليوم الثلاثاء،حيث زاد العدد الإجمالي للطلاب المتقدمين لامتحان الدور الثاني عن 3400 طالباُ وطالبة موزعين على 7 لجان على مستوى المحافظة ، فيما بلغ إجمالي المتقدمين لامتحانات الدور الأول " التي جرت خلال يوينو ويوليو الماضيين" أكثرمن 19 ألف  طالباً وطالبة "نظامي /خدمات/ منازل" موزعين داخل 50 لجنة

واطمأن المحافظ، من  وكيل الوزارة الأستاذ محمد  عبد التواب،والذي أشار إلى متابعته "من خلال غرفة عمليات المديرية "منذ الصباح وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان و انتظام طلاب وطالبات الثانوية العامة داخل اللجان،حيث أدى " اليوم" طلاب علمي "علوم" امتحان مادة الأحياء بإجمالي  (241  ) طالبا وطالبة بنسبة حضور 88%، فيما  يؤدي طلاب  العلمي "رياضيات" الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا ) بإجمالي  (217) طالبا  بنسبة حضور 94%، بالتزامن مع أداء طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي (88) طالبا وطالبة وبنسبة  حضور  100 %

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حيث أشار  وكيل الوزارة  إلى أن الامتحانات في يومها الأخير سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات ، لافتا إلى تكليفاته لرؤساء اللجان بالالتزام بتعليمات الامتحان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب، وقيام الملاحظين بالتأكيد على  الطلاب والطالبات بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس ومراجعتها قبل التوقيع عليها وكتابة البيانات على ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية ، قبل بداية الامتحان ب 10 دقائق، وموجها الشكر لكافة الجهات التنفيذية والأمنية وشركات المرافق على تعاونهم في توفير كافة سبل الدعم والتيسيرات المطلوبة أثناء عقد امتحانات الدور الثاني

 


 

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