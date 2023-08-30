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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب: استضافة مصر المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية خطوة إيجابية

النائب أحمد الطحاوى
النائب أحمد الطحاوى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان

قال النائب أحمد الطحاوى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن استضافة مصر المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية خطوة إيجابية ، لكى يرى العالم كله مدى تقدم مصر فى مجال الصحة ونجاح مصر فى القضاء على فيروس سى ، والذى يحسب للقيادة السياسية.

وأشار الطحاوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه يحسب لمصر أيضا من إنجازات فى مجال الصحة هو إنشاء مدينة الدواء  ، مما يظهر أمام العالم كله رفع كفاءة مصر فى الجانب الصحى للمواطنين.

وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه مطلوب دعم خارجى لتحسين صورة مصر امام العالم وجذب الاستثمارات فى مجال الصحة والدواء ، وحصول مصر على منح فى المجال الصحى ، خاصة وأنها تسير على المعايير المطلوبة لصحة المواطنين.

وتجري الآن الاستعدادات النهائية لاستضافة مصر للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الذي سيعقد تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023.

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مؤخرا حول هذا الحدث الدولى، أن المؤتمر سيكون فرصة لتجديد التزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية والتأكيد على الجهود المبذولة لتحقيق الاستفادة القصوى من العائد الديموغرافي.

وأضاف الوزير أن المؤتمر سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين والممارسين، في سعي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة، السكان والتنمية.

يتضمن برنامج المؤتمر معرضًا سيستقبل العديد من الشركاء والجهات المعنية لعرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار حرص القيادة السياسية على تذليل أي معوقات تواجه تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة في الحصول على الحقوق وممارسة الحريات التي يكفلها الدستور المصري لجميع المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن المؤتمر يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بملف السكان والتنمية، ومن المتوقع أن ينتج عنه توصيات وقرارات تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية.

مجال الصحة مدينة الدواء الرئيس عبد الفتاح السيسي فيروس سي العائد الديموغرافي

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