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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إطلاق أقوى موبايل في الألعاب حتى الآن

إطلاق أقوى موبايل
إطلاق أقوى موبايل في الألعاب حتى الآن

في قائمة حديثة على Geekbench ، تم اكتشاف أن Red Magic يعمل على هاتف الألعاب Red Magic 9 القادم والذي سيحتوي على معالج Snapdragon 8 Gen 3 القادم. ومع ذلك ، فقد أطلقت العلامة التجارية هاتف Red Magic 8S Pro في إندونيسيا.

 

أسعار Red Magic 8S Pro في إندونيسيا

 

في إندونيسيا ، قدمت الشركة خيارين للتخزين للهاتف الذكي. يأتي الإصدار الأولى مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و 256 جيجابايت من التخزين ويبلغ سعرها 11،999،000 روبية إندونيسية. سيكون متوفرًا باللون الأسود ويأتي الإصدار الثاني مع 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 512 جيجابايت من التخزين ويبلغ سعرها 14،999،000 روبية إندونيسية. سيكون متوفرًا باللون الأبيض. من الجدير بالذكر أن الإصدار سيكون متاحا باللون الأبيض مع 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 512 جيجابايت من التخزين سيكون متاحًا في عدد محدود. بدأت الطلبات المسبقة للهاتف الذكي اليوم في 29 أغسطس وستستمر حتى 19 سبتمبر 2023.

 

مواصفات Red Magic 8S Pro

 

يتميز Red Magic 8S Pro بشاشة AMOLED مقاس 6.8 بوصة بدقة 2480 × 1116 بكسل و 10 بت من عمق اللون وسطوع 1300 nits ومعدل تحديث 120 هرتز.

يحتوي الهاتف على معالج شركة كوالكوم الأمريكية نوع Snapdragon 8 Gen 2 SoC ، يعمل بسرعة 3.36GHz. يوفر ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام نوع LPDDR5x و 512 جيجابايت من ذاكرة التخزين UFS 4.0. يتميز الهاتف بنظام تبريد ICE 12.0 الفعال مع غرفة بخار (VC) بمساحة 2068 مم³ لتوزيع الحرارة بفعالية. يتم تشغيله بواسطة بطارية كبيرة 6000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 65 وات.

تضم الشاشة كاميرا 16 ميجابكسل من الجيل الرابع تحت الشاشة. وستجد إعدادًا ثلاثيًا للكاميرا مع مستشعر رئيسي 50 ميجابكسل ، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل ، ووحدة ماكرو 2 ميجابكسل.

يتميز الجهاز بسماعتين مزدوجتين و 3 ميكروفونات ومحرك خطي X. كما أن لديها ماسحًا ضوئيًا لبصمات الأصابع مدمجًا يعمل كمراقب لمعدل ضربات القلب. تشمل خيارات الاتصال Bluetooth 5.3 و Wi-Fi 7 و USB-C و مقبس سماعة رأس 3.5 مم.

أطلقت Red Magic 8S Pro في إندونيسيا بسعر 11،999،000 روبية إندونيسية للإصدار 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من التخزين ، و 14،999،000 روبية إندونيسية للإصدار 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و 512 جيجابايت من ذاكرة التخزين. و تبدأ الطلبات المسبقة اليوم وتستمر حتى 19 سبتمبر 2023.

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