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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاجه فعال.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الليمون؟

فوائد تناول الليمون
فوائد تناول الليمون

يسعى العديد من الأشخاص إلى الاهتمام بجسد صحي عن طريق اتباع نظام غذائي متوازن. وهناك أنظمة  تعتمد بشكل أساسي على تناول الليمون لما له من دور كبير  في إنقاص الوزن، من خلال التركيز على مشروبات مستخلصة من ماء الليمون، ولليمون فوائد كثيرة تدفعنا لتناوله، فهو يلعب دورًا في تقوية جهاز المناعة والوقاية من السرطان.

 كما أنه يساعد على تحسين الحالية النفسية لأنه غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائيّة الفعالة، كما أنّه غني بمضادات الأكسدة التي تنقّي الجسم من السموم، وحسب موقع نستعرض فوائد تناول الليمون على صحة الإنسان وفقا لموقع purewow.

 

فوائد تناول الليمون :

تعزيز المناعة :

الليمون مليء بفيتامين سي، الذي يزيل السموم من الدم ويعزز جهاز المناعة ، كما أنه  يحمي من نزلات البرد ويقي من العدوى، يمكنك دائما شرب ماء الليمون الدافئ أثناء نزلة البرد للمساعدة في تخفيف الاحتقان وتقصير مدة الأعراض ،كما أن شرب ماء الليمون يعزز صحة الكلى والجهاز التنفسي وأنظمة القلب والأوعية الدموية أيضا أنه يحارب الالتهاب الرئوي.


تنظيم مستويات التوتر:
يساعد فيتامين سي الموجود في الليمون على تقليل آثار الكورتيزول في الجسم، وعندما يقترن بالماء، يمكن أن يساعدك على الاسترخاء والنشاط طوال اليوم. يمكن أيضا تناول مكملات فيتامين سي بشكل منفصل للمساعدة في التغلب على التوتر.

فقدان الوزن

متعدد الفينول الموجود في قشر الليمون في تقليل خطر زيادة الوزن، وتراكم الدهون، وتحسين مستويات الإنسولين، ومقاومة الإنسولين، ولكنّ هذه الفائدة تحتاج اإلى المزيد من الدراسات الواسعة لإثبات فعاليتها على البشر.

 


مصدرٌ جيّد للبوتاسيوم:

يُمكن أن يساعد النظام الغذائي الغنيّ بالبوتاسيوم على خفض ضغط الدم، كما يمكن أن يكون له تأثيرٌ مفيدٌ في صحة القلب.


يفتت حصوات الكلى:


يساعد على تقليل خطر تكوّن حصى الكلى لدى الأشخاص الذين لا يمتلكون كميات كافية من السترات، حيث  أنَّ شرب كميّةٍ من عصير الليمون خلال اليوم يمكن أن يرفع مستويات السترات في البول بشكلٍ ملحوظ، الأمر الذي قد يفيد أمراض الكلى.

ضغط الدم:

الليمون غني بالبوتاسيوم وهو معدن معم للحفاظ على الأوعية الدموية لينة ومرنة، ما يساعد بدوره على خفض ضغط الدم المرتفع، كما أن الليمون يحتوي على فيتامين "B" وهو يساهم بدوره في تحسين ضغط الدم ويحافظ على صحة القلب أيضا.


الوقاية من السرطان:

يحتوي الليمون على مضادا للسرطان، ومن بين هذه المركبات زيت الليمون، إذ أظهرت الدراسات أن هذا الزيت تمكن من إيقاف نمو الأورام لدى الحيوانات المخبرية. فضلا عن أن الليمون يحتوي على مادة "فلافون غليكوسيد" القادرة على وقف انقسام الخلايا السرطانية.

الليمون فوائد الليمون ماء الليمون ضغط الدم السرطان

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