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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأجنبي مات على إيد صديقه في مدينة نصر لسبب صادم

المتهم
المتهم

لقي أجنبي مصرعه علي يد صديقه خلال مشاجرة بينهما بسبب خلاف مالي ، ونجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة في تحديد المتهم وضبطه والسلاح المستخدم في الجريمة ، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث من إحدى المستشفيات بإستقبال أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول مقيم بدائرة القسم مصاب بجروح طعنية إثر إدعاء مشاجرة.

بالإنتقال وبسؤال المصاب إتهم شخص آخر يحمل ذات الجنسية مقيم بدائرة القسم بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض بسبب خلافات مالية بينهما نتج عن ذلك إصابته ، وفى وقت لاحق تبلغ من المستشفى بوفاة المصاب متأثراً بإصابته ، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة.

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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القاهرة خلافات مالية شرطة مدينة نصر ثالث قتل أجنبي قتل مباحث القاهرة مديرية أمن القاهرة

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