عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لترشيد الاستهلاك.. مياه الشرب بسوهاج توعي العمال الجُدد بمديرية الأوقاف

صدى البلد

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بالبرنامج التدريبى الذى نظمته مديرية الاوقاف بسوهاج للعمال الجدد البالغ عددهم 63 متدرب لتوعيتهم باهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، انه تم تعريف المشاركين باهمية استخدام وسائل وتكنولوجيا ترشيد المياه بالمساجد والتى تتمثل فى القطع الموفرة لدورها في ترشيد ما يقرب من ٦٠% من الاستهلاك دون التأثير على ضغط المياه، ما ينعكس على انخفاض قيمة فاتورة استهلاك المياه وترشيد الاستهلاك.

بتكلفة 150 مليون جنيه.. النعماني يتابع الأعمال الانشائية بمبنى الإسكان الطلابي لجامعة سوهاج

تخلّصت من ابنة «ضرتها» بسبب الغيرة| تفاصيل جريمة مأساوية في سوهاج

واوضحت اسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف انه تم توعية الحضور ايضاً بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستهلاك والاستخدام الامثل لشبكات الصرف الصحي والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية.

والفلاتر والقيسونات واضرارها على الصحة العامة وفى نهاية اللقاء تم دعوة المشاركين بضرورة نشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج ترشيد استهلاك المياه الأوقاف الصرف الصحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هالاند إفريقيا| تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة.. وقرار عاجل بشأن بيرسي تاو

بلاش ..حقيقة تعليق عبلة كامل على انتقال صلاح لاتحاد جدة

كاف يفاجئ الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل مثيرة

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

ردا على مجاملة الزمالك.. جمال علام يفاجئ أندية الدوري بقرار مثير

17 درجة كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأخيرة في أغسطس

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا ثمن كرتونة البيض

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة سوهاج يستقبل وفدا دوليا من طلاب الطب ضمن برنامج التبادل

ترشيحاتنا

إفريكسيم بنك يقرض البترول 400 مليون دولار لانشاء خط انتاج للأسمدة الفوسفاتية

حالة وحيدة لـ الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية في القانون الجديد

هندسة تتخطى ال90% وتجارة 85|بشرى سارة بشأن تنسيق الدبلومات الفنية 2023

بهذه الأوصاف..انتشار صورة كائن فضائي بالقرب من نهر في بوليفيا | شاهد

منح سامسونج إلكترونيكس مصر الرخصة الذهبية لإقامة مصنع التليفون المحمول ببني سويف

الرئيس السيسي يستقبل وفدا رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونجرس الأمريكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فعل مشين على الرصيف.. نهاية مأساوية لشاب وفتاة في البرازيل| شاهد

لوك مختلف.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بصورها| شاهد

بشرط ألا يتجاوز عمر العروس هذه السن.. الإعلان عن مكأفاة للزواج في الصين

فستان بتصميم مختلف.. فيفي عبده تستعرض جمالها بهذا الفيديو

فيديو

ألبوم جديد.. هشام عباس يكشف تفاصيل أعماله المقبلة| خاص

22 غرزة.. القصة الكاملة لـ خناقة جونيور أجايي في نادي سموحة وماذا فعل فرج عامر «فيديوجراف»

محاولة جديدة من اتحاد جدة لضم محمد صلاح | ماذا سيحدث؟

قرارات مهمة ستغير أسعار السجائر| ماذا سيحدث.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ