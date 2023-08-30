لترشيد الاستهلاك.. مياه الشرب بسوهاج توعي العمال الجُدد بمديرية الأوقاف

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بالبرنامج التدريبى الذى نظمته مديرية الاوقاف بسوهاج للعمال الجدد البالغ عددهم 63 متدرب لتوعيتهم باهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، انه تم تعريف المشاركين باهمية استخدام وسائل وتكنولوجيا ترشيد المياه بالمساجد والتى تتمثل فى القطع الموفرة لدورها في ترشيد ما يقرب من ٦٠% من الاستهلاك دون التأثير على ضغط المياه، ما ينعكس على انخفاض قيمة فاتورة استهلاك المياه وترشيد الاستهلاك.

واوضحت اسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف انه تم توعية الحضور ايضاً بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستهلاك والاستخدام الامثل لشبكات الصرف الصحي والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية.

والفلاتر والقيسونات واضرارها على الصحة العامة وفى نهاية اللقاء تم دعوة المشاركين بضرورة نشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.