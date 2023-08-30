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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب الشعب الجمهوري ينظم حفلا حاشدا لتكريم الطلاب المتفوقين في التعليم العام والأزهري

حزب الشعب الجمهوري
حزب الشعب الجمهوري

نظم حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، حفلا حاشدا لتكريم الطلاب المتفوقين في المراحل التعليمية المختلفة في التعليم العام والأزهري بمركز الصف جنوب المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد صلاح أبو هميلة، أمين عام الحزب، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، السيد أحمد الالفي، الأمين العام المساعد لشئون التنظيم، المستشار أحمد حبيب، أمين عام الحزب بمحافظة الجيزة، جمال الشريف، أمين تنظيم المحافظة .

وقد بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم قراءة القرآن الكريم, ثم كلمة المستشار أحمد حبيب، والذي قام بعدها بتسليم الجوائز للطلاب المتفوقين في التعليم العام والأزهري بالصف، فتم تكريم 22 طالبا وطالبة من المتفوقين في التعليم الأزهري الابتدائي والإعدادي والثانوي ثم تكريم خمسة علماء من الأزهر الشريف وعلى رأسهم الشيخ محمد عبدالله مدير إدارة التعليم الأزهري بالصف, ثم تكريم 43 طالبا وطالبة من المتفوقين في التعليم العام في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، وتكريم عدد من قيادات التعليم العام وعلى رأسهم ياسر عكاشة مدير عام إدارة الصف التعليمية .

وقال المستشار أحمد حبيب، أن الحزب يهتم دائما بتكريم الطلاب المتفوقين في مراحل التعليم المختلفة لأنهم هم مستقبل مصر وعمادها، موضحا أن الحزب يهتم بالتعليم والمتفوقين وإن تكريم المتفوقين يعد تحفيزا لهم بأن بلدهم تكرمهم وتهتم بهم وتحمسهم على استمرار التفوق والتقدم لصالح وطننا الغالي مصر .

وقد حضر الحفل كلا من المستشار أحمد حبيب، أمين عام الحزب بالجيزة، تامر عويان، الأمين المساعد بالجيزة، أحمد الفار، الأمين المساعد، ياسر عكاشة، مدير عام الإدارة التعليمية بالصف، الشيخ محمد عبدالله، مدير إدارة التعليم الازهرى بالصف، أحمد صادق مدير مركز التدريب المهني، واستقبلهم أكرم جمعة، أمين الحزب بالصف، المستشار غوينم محمد، أمين تنظيم الحزب بالصف، وحشد كبير من أهالي مركز الصف والقيادات الشعبية وقيادات الحزب بالمركز .

اللواء محمد صلاح أبو هميلة القرآن الكريم الطلاب المتفوقين الشعب الجمهوري السلام الجمهورى

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