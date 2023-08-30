البنك المركزي السعودي يرخص لشركة جديدة لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات

أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" الترخيص لشركة "الحلول المبسطة المالية" لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات لتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” يبلغ إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط في المملكة 25 شركة، إضافةً إلى حصول 7 شركات على موافقة أولية.



ويأتي هذا القرار، في إطار سعي البنك المركزي السعودي إلى دعم وتمكين قطاع المدفوعات، وفي سبيل تحقيق أهداف رفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، وتمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ لتعزيز مستوى الشمول المالي، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.



وشدد البنك المركزي السعودي في الوقت ذاته، على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبل "ساما"، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.