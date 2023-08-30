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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مفيد للأطفال.. أسهل طريقة لعمل كوكيز التفاح في المنزل

طريقه عمل كوكيز التفاح
طريقه عمل كوكيز التفاح

كوكيز التفاح هو كوكيز سهل و سريع التحضير ومحبب تناوله للكثير من الأطفال ،ويحتوي على عناصر غذائية عالية لذا تبحث الأمهات الى معرفة طريقه عمل الكوكيز فى المنزل..اليك الخطوات.

 


طريقه عمل كوكيز التفاح:


المقادير:

‏-  ¼ 2 كوب دقيق
‏-  1/3 1 كوب سكر بني
‏-  1 كوب جوز مقطع
‏-  ½ كوب سمن
‏-  ½ كوب حليب
‏-  1 تفاح مقطع قطع صغيرة
‏-  1 بيض
‏-  1 معلقة صغيرة خميرة
‏-  1 معلقة صغيرة قرفة مطحونة
‏-  ½ معلقة صغيرة قرنفل مطحون
‏-  ½ معلقة صغيرة جوزة الطيب

 

طريقه التحضير:

سخني الفرن عند درجة حرارة180 .
إخفقي السمن مع السكر البني حتى يمتزج جيدا.
اضيفي البيض والحليب وقلبي.

في إناء أخر اخلطي الدقيق والخميرة والقرفة والقرنفل وجوزة الطيب والملح.
اضيفي خليط الدقيق تدريجيا إلى خليط الحليب والبيض.

اضيفي قطع التفاح والجوز وقلبي بملعقة خشبية.
باستخدام ملعقة كبيرة اسكبي خليط الكوكيز على الصنية المغطاة بورق زبدة.

وشكليها على هيئة قرص ،اضغطي اعلى الكوكيز باصابعك حتى تنفرد قليلا،اخبزيها لمدة ١٢-١٤ دقيقة حتى تتماسك ويتحول لون الأطراف إلى ذهبي ،اتركيها تبرد قليلا قبل التقديم.

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